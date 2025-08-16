Ронни О’Салливан сделал два максимальных брейка за матч на турнире Saudi Arabia Masters

Снукерист Ронни О’Салливан сделал два максимальных брейка в одном матче.

В полуфинале Saudi Arabia Masters англичанин О’Салливан обыграл соотечественника Криса Вейклина со счетом 6:3.

В первом фрейме Ронни сделал максимальный брейк – он стал для него 16-м в карьере.

После первой полусессии О’Салливан вел со счетом 3:1, но после перерыва Вейклин сравнял счет.

В седьмом фрейме Ронни сделал второй максимальный брейк, 17-й в карьере, и больше не уступил сопернику ни фрейма.

Ронни О’Салливан стал вторым снукеристом в истории, которому удалось сделать два максимума за матч. Первым был представитель Уэльса Джексон Пэйдж во время квалификации ЧМ-2025.