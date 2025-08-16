Ронни О’Салливан сделал два максимальных брейка за матч на турнире Saudi Arabia Masters
Снукерист Ронни О’Салливан сделал два максимальных брейка в одном матче.
В полуфинале Saudi Arabia Masters англичанин О’Салливан обыграл соотечественника Криса Вейклина со счетом 6:3.
В первом фрейме Ронни сделал максимальный брейк – он стал для него 16-м в карьере.
После первой полусессии О’Салливан вел со счетом 3:1, но после перерыва Вейклин сравнял счет.
В седьмом фрейме Ронни сделал второй максимальный брейк, 17-й в карьере, и больше не уступил сопернику ни фрейма.
Ронни О’Салливан стал вторым снукеристом в истории, которому удалось сделать два максимума за матч. Первым был представитель Уэльса Джексон Пэйдж во время квалификации ЧМ-2025.
