Сергей Семак не согласен с удалением Дугласа Сантоса в матче со «Спартаком».

«Зенит» сыграл вничью с красно-белыми в 5-м туре Мир РПЛ (2:2). Защитник петербуржцев Сантос наступил на ногу форварду Манфреду Угальде на 50-й минуте матча и получил вторую желтую карточку .

– Есть ли у вас вопросы к арбитру?

– Можете обратиться к статистике, каждый сезон вопросы у нас есть. Удаление в таком матче – кому оно нужно? Не было акцентированного надавливания...

Пенальти – тоже очень спорный момент. Сложно сказать. Но по поводу красной карточки Дугласу, я не согласен абсолютно, – сказал главный тренер «Зенита ».