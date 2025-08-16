  • Спортс
  • Семак о 2-й желтой Дугласа в матче со «Спартаком»: «Не согласен абсолютно, не было акцентированного надавливания. Удаление в таком матче – кому оно нужно?»
Семак о 2-й желтой Дугласа в матче со «Спартаком»: «Не согласен абсолютно, не было акцентированного надавливания. Удаление в таком матче – кому оно нужно?»

Сергей Семак не согласен с удалением Дугласа Сантоса в матче со «Спартаком».

«Зенит» сыграл вничью с красно-белыми в 5-м туре Мир РПЛ (2:2). Защитник петербуржцев Сантос наступил на ногу форварду Манфреду Угальде на 50-й минуте матча и получил вторую желтую карточку.

– Есть ли у вас вопросы к арбитру?

– Можете обратиться к статистике, каждый сезон вопросы у нас есть. Удаление в таком матче – кому оно нужно? Не было акцентированного надавливания...

Пенальти – тоже очень спорный момент. Сложно сказать. Но по поводу красной карточки Дугласу, я не согласен абсолютно, – сказал главный тренер «Зенита». 

А что теперь делать со Станковичем?15 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Спорт-Экспресс»
