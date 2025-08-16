  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Роднина о пенсиях: «Мы все время ставим вопрос о том, что должно государство. А делает ли население достаточно для своей страны?»
64

Роднина о пенсиях: «Мы все время ставим вопрос о том, что должно государство. А делает ли население достаточно для своей страны?»

Ирина Роднина ответила на вопрос, достаточны ли пенсии в России.

«Справедливы ли современные пенсии? У нас для пожилых россиян есть достаточно льгот и послаблений. Пенсия – это не зарплата. Это, если можно так выразиться, пособие по старости.

В каких-то странах государственных пенсий вообще нет. Мне кажется, над своей будущей пенсией нашему молодому поколению стоило бы задумываться пораньше.

Делает ли страна достаточно для обеспечения хороших пенсий? Мы все время ставим вопрос о том, что должно государство. А делает ли население для своей страны столько, чтобы ей было комфортно создавать такие условия?

Это же обоюдный процесс, двусторонняя дорога. Нельзя все время на кого-то рассчитывать, пора уже самостоятельными становиться», – сказала трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Госдумы Роднина.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoИрина Роднина
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Роднина об ограничении звонков в мессенджерах: «Я надеюсь, что это временно. Сложные ситуации требуют непростых решений»
27вчера, 13:28
Ирина Роднина: «Для меня лучший тренер в нашем фигурном катании – Станислав Жук. У него была система, в отличие от тренеров того времени»
4314 августа, 17:19
Ирина Роднина: «Встреча Путина и Трампа не повлияет на допуск российских спортсменов к Олимпиаде-2026. Там уже все решено»
2914 августа, 16:58
Главные новости
Даниил Глейхенгауз: «Тутберидзе может и поругать, и похвалить. В разные дни каждый тренер по‑разному общается со спортсменом»
2сегодня, 20:35
Даниил Глейхенгауз: «Абсолютно непонятно, почему юниоры не могут соревноваться на международной арене. Дети не заслуживают отстранения»
18сегодня, 20:22
Глейхенгауз о Загитовой и Щербаковой: «В детстве они выделялись тем, что были симпатичные. Но нельзя было сказать, что это будущие олимпийские чемпионки»
7сегодня, 20:09
Даниил Глейхенгауз: «Тренер должен быть строгим и в меру справедливым»
1сегодня, 20:02
Елизавета Туктамышева: «У меня не было вау-успеха, масштабного всплеска популярности. Когда выиграла ЧМ, не почувствовала ничего особенного»
2сегодня, 19:58
Щербакова о шоу в Японии: «Готовились сильно заранее. Очень много сил вложила в программу, хотелось на Fantasy on Ice показать ее с лучшей стороны»
2сегодня, 19:50
Акатьева о «Ледниковом периоде»: «Это был сложный, но хороший опыт. Каждый выпуск мы ставили новые программы, пробовали новые образы»
1сегодня, 19:38
Щербакова о Тутберидзе: «Ощущаю себя при ней ребенком, хочу встать по струночке и кивать. Мы многое прошли вместе, но субординация так и осталась»
27сегодня, 19:32
Туктамышева о тренерских методах: «Есть мысль, что с детьми нужно жестче, но это не мой стиль. Их улыбки приносят мне радость»
1сегодня, 19:30
Анна Щербакова: «Я всегда была амбициозной, хотелось побеждать. Ни один чистый прокат не был для меня случайностью»
7сегодня, 19:17
Ко всем новостям
Последние новости
Даниил Глейхенгауз: «Я не реализовал себя в спорте. Великому спортсмену сложнее стать великим тренером»
6сегодня, 20:13
Акатьева об отношениях с тренерами: «Всегда сохраняем субординацию – это рабочий процесс, никто не должен отвлекаться. Но поддержка присутствует»
2сегодня, 19:40
Туктамышева о том, какой спорт могла выбрать вместо фигурного катания: «Баскетбол. Нравится в кольцо мячом попадать»
сегодня, 19:37
Елизавета Туктамышева: «Кошмары про фигурное катание снятся, но редко. Например, что встаешь в начальную позу – и забыл программу»
1сегодня, 19:07
Даниил Глейхенгауз: «И в горе, и в радости со «Спартаком». Сегодня – обидная ничья»
4сегодня, 18:39Фото
Расписание турнира Cranberry Cup в Норвуде: там выступят Самоделкина, Левито, Чжи А Син, Александр Селевко, Данильянц
18 августа, 13:46
Акатьева о Гришине: «В каждом прокате навсегда останется частичка его тепла, добра и любви к фигурному катанию»
35 августа, 19:45
«Спасибо за все советы, что ты давал. Твой голос и есть фигурное катание». Ягудин выразил соболезнования в связи с гибелью Гришина
25 августа, 19:39
Кацалапов о Гришине: «Сегодня не стало голоса фигурного катания. Обычного, привычного, важного. И мир стал тише»
35 августа, 16:40
Иоланда Чен о гибели Гришина: «Я в совершенном шоке. Просто ужас. Прекрасный комментатор, добрый и отзывчивый человек»
25 августа, 14:11