Болельщики «Спартака» скандировали «Зенит» – позор российского футбола» перед матчем с петербуржцами
Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительную кричалку про «Зенит».
Московская команда принимает петербургскую в 5-м туре Мир РПЛ (2:1, перерыв).
Перед началом игры болельщики хозяев скандировали «Зенит» – позор российского футбола».
Спортс’’ ведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Красный фломастер»
