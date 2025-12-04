«Арсенал» не проигрывает 18 матчей – 15 побед, 3 ничьих. Последнее поражение было в августе

«Арсенал» продлил серию без поражений до 18 матчей.

«Арсенал» не проигрывает с августа.

Команда Микеля Артеты сегодня победила «Брентфорд» (2:0) в 14-м туре АПЛ.

Последнее поражение «канонирам» нанес «Ливерпуль» – 0:1 в конце лета. С тех пор лондонцы одержали 15 побед, а также трижды сыграли вничью.

6 декабря «Арсенал» встретится с «Астон Виллой».