Агент Голдобина: «Николаю поступило предложение из НХЛ. Он его примет с большой вероятностью»

Агент Николая Голдобина сообщил, что форвард получил предложение из НХЛ.

Ранее «Спартак» поместил 29-летнего форварда в список отказов. В течение 48 часов любой клуб Фонбет Чемпионата КХЛ может подать заявку на получение спортивных прав на игрока.

Сообщалось , что СКА подал заявку на переход Голдобина. Также появилась информация, что форвард перейдет в «Барыс».

«Николаю поступило предложение из НХЛ и, с большой вероятностью, он его примет», – сказал агент Сергей Исаков .

«Спартак» резко отказался от Голдобина. Что вообще происходит?