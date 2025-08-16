  • Спортс
Агент Голдобина: «Николаю поступило предложение из НХЛ. Он его примет с большой вероятностью»

Агент Николая Голдобина сообщил, что форвард получил предложение из НХЛ.

Ранее «Спартак» поместил 29-летнего форварда в список отказов. В течение 48 часов любой клуб Фонбет Чемпионата КХЛ может подать заявку на получение спортивных прав на игрока.

Сообщалось, что СКА подал заявку на переход Голдобина. Также появилась информация, что форвард перейдет в «Барыс». 

«Николаю поступило предложение из НХЛ и, с большой вероятностью, он его примет», – сказал агент Сергей Исаков

«Спартак» резко отказался от Голдобина. Что вообще происходит?

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Матч ТВ»
