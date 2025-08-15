UFC 319: дю Плесси против Чимаева, Мерфи – Пико и другие бои
В ночь на 17 августа в Чикаго (штат Иллинойс) состоится турнир UFC 319. В главном событии ивента пройдет титульный бой в среднем весе между Дрикусом дю Плесси (23-2) и Хамзатом Чимаевым (14-0).
В соглавном событии подерутся бойцы полулегкого дивизиона Лерон Мерфи (16-0-1) и Аарон Пико (13-4).
Другие бои турнира:
● Джефф Нил (16-6) – Карлос Пратес (21-7);
● Джаред Каннонир (18-8) – Майкл Пейдж (23-3);
● Тим Эллиотт (20-13-1) – Кай Асакура (21-5);
● Байсангур Сусуркаев (9-0) – Эрик Нолан (8-3).
Турнир в прямом эфире покажут телеканалы «Матч!» и «Матч! Боец». Начало – в 01:00 по московскому времени.
Опубликовано: Артем Шашура
Источник: Спортс″
