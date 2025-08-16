Талалаев – комментатору матча с «Локо» на бровке о Неценко: «Равная игра, #####? Спроси у него! Скажи я спрашиваю, #####!»
Андрей Талалаев обратился к комментатору прямо во время матча «Балтика» – «Локо».
Тренер «Балтики» обратился к комментатору Александру Неценко через его коллегу Петра Денисова, работающего у бровки.
«Равная игра, #####? Спроси у него! Скажи я спрашиваю, #####!» – крикнул Талалаев.
По ходу первого тайма Неценко в эфире «Матч Премьер» заявил о равной игре.
Опубликовано: Sports
Источник: «РБ Спорт»
