Талалаев – комментатору матча с «Локо» на бровке о Неценко: «Равная игра, #####? Спроси у него! Скажи я спрашиваю, #####!»

Андрей Талалаев обратился к комментатору прямо во время матча «Балтика» – «Локо».

Тренер «Балтики» обратился к комментатору Александру Неценко через его коллегу Петра Денисова, работающего у бровки.

«Равная игра, #####? Спроси у него! Скажи я спрашиваю, #####!» – крикнул Талалаев .

По ходу первого тайма Неценко в эфире «Матч Премьер» заявил о равной игре.