АПЛ стартует! «Ливерпуль» против «Борнмута», «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье

В АПЛ пройдут матчи 1-го тура.

В пятницу «Ливерпуль » примет «Борнмут ».

В субботу «Астон Вилла » сыграет на своем поле с «Ньюкаслом », «Манчестер Сити » встретится в гостях с «Вулверхэмптоном».

В воскресенье «Челси» проведет домашний матч с «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед» сразится с «Арсеналом».

Чемпионат Англии

1-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь АПЛ