АПЛ стартует! «Ливерпуль» против «Борнмута», «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье

Чемпионат Англии
1-й тур
15 августа 19:00, Энфилд
16 августа 11:30, Вилла Парк
16 августа 14:00, Фолмер AMEX Стэдиум
16 августа 14:00, Стэдиум оф Лайт
16 августа 14:00, Tottenham Hotspur Stadium
16 августа 16:30, Молинью
17 августа 13:00, Сити Граунд
17 августа 13:00, Стэмфорд Бридж
17 августа 15:30, Олд Траффорд
18 августа 19:00, Элланд Роуд
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
