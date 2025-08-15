  • Спортс
  АПЛ стартует! «Ливерпуль» против «Борнмута», «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
В АПЛ пройдут матчи 1-го тура.

В пятницу «Ливерпуль» примет «Борнмут».

В субботу «Астон Вилла» сыграет на своем поле с «Ньюкаслом», «Манчестер Сити» встретится в гостях с «Вулверхэмптоном».

В воскресенье «Челси» проведет домашний матч с «Кристал Пэлас», «Манчестер Юнайтед» сразится с «Арсеналом».

Чемпионат Англии

1-й тур

Премьер-лига. 1 тур
15 августа 19:00, Энфилд
Ливерпуль
Не начался
Борнмут
Премьер-лига. 1 тур
16 августа 11:30, Вилла Парк
Астон Вилла
Не начался
Ньюкасл
Премьер-лига. 1 тур
16 августа 14:00, Фолмер AMEX Стэдиум
Брайтон
Не начался
Фулхэм
Премьер-лига. 1 тур
16 августа 14:00, Стэдиум оф Лайт
Сандерленд
Не начался
Вест Хэм
Премьер-лига. 1 тур
16 августа 14:00, Tottenham Hotspur Stadium
Тоттенхэм
Не начался
Бернли
Премьер-лига. 1 тур
16 августа 16:30, Молинью
Вулверхэмптон
Не начался
Манчестер Сити
Премьер-лига. 1 тур
17 августа 13:00, Сити Граунд
Ноттингем Форест
Не начался
Брентфорд
Премьер-лига. 1 тур
17 августа 13:00, Стэмфорд Бридж
Челси
Не начался
Кристал Пэлас
Премьер-лига. 1 тур
17 августа 15:30, Олд Траффорд
Манчестер Юнайтед
Не начался
Арсенал
Премьер-лига. 1 тур
18 августа 19:00, Элланд Роуд
Лидс
Эвертон

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь АПЛ

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?11166 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
результаты
