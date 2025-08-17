Месси забил победный гол в матче с «Гэлакси» – после выхода на замену и пропуска 2 игр из-за травмы. У форварда «Интер Майами» 25+10 в 32 встречах сезона
Форвард «Интер Майами» Лионель Месси забил 25-й гол в сезоне.
Аргентинец стал автором победного мяча в игре МЛС с «Лос-Анджелес Гэлакси» (3:1), в котором он вышел на замену на 46-й минуте.
Ранее Месси пропустил два матча из-за травмы.
Всего в 32 играх сезона во всех турнирах на его счету 25 голов и 10 ассистов.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
