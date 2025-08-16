22

Полиция арестовала фаната «Ливерпуля», оскорблявшего Семеньо на почве расизма

Арестован болельщик, оскорблявший Энтойна Семеньо.

Полузащитник «Борнмута» подвергся расистским оскорблениям в ходе матча первого тура АПЛ против «Ливерпуля» (2:4).

«Мы арестовали человека после сообщений о расистских оскорблениях в адрес игрока «Борнмута» Энтойна Семеньо во время матча его команды в Премьер-лиге против «Ливерпуля» на «Энфилде» в пятницу, 15 августа.

Личность подозреваемого была установлена, и его выпроводили со стадиона после получения сообщения.

Сегодня (в субботу, 16 августа) 47-летний мужчина из Ливерпуля был арестован по подозрению в нарушении общественного порядка при отягчающих обстоятельствах в виде оскорблений на расовой почве. Он взят под стражу для дачи показаний», – сообщили в полиции Мерсисайда. 

Фанат в инвалидной коляске оскорбил Семеньо на почве расизма. 47-летнего болельщика «Ливерпуля» вывели со стадиона в перерыве матча с «Борнмутом», полиция ведет расследование

Семеньо о расизме на матче с «Ливерпулем»: «Этот вечер навсегда останется в моей памяти – не из-за слов одного человека, а из-за того, как сплотилась вся футбольная семья»

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: сайт полиции Мерсисайда
