Василий Березуцкий близок к назначению главным тренером «Урала» (Legalbet)

Василий Березуцкий может возглавить «Урал».

По информации Legalbet, бывший защитник и тренер ЦСКА Василий Березуцкий близок к назначению главным тренером «Урала ».

43-летний специалист является главным кандидатом на эту должность.

Последним местом работы Березуцкого был азербайджанский «Сабах », который он покинул летом.

«Урал» идет на втором месте в турнирной таблице PARI Первой лиги. Команда набрала 41 балл в 21 игре и отстает от «Факела» на семь очков. Команду из Екатеринбурга возглавляет Мирослав Ромащенко .