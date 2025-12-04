Василий Березуцкий близок к назначению главным тренером «Урала» (Legalbet)
Василий Березуцкий может возглавить «Урал».
По информации Legalbet, бывший защитник и тренер ЦСКА Василий Березуцкий близок к назначению главным тренером «Урала».
43-летний специалист является главным кандидатом на эту должность.
Последним местом работы Березуцкого был азербайджанский «Сабах», который он покинул летом.
«Урал» идет на втором месте в турнирной таблице PARI Первой лиги. Команда набрала 41 балл в 21 игре и отстает от «Факела» на семь очков. Команду из Екатеринбурга возглавляет Мирослав Ромащенко.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Legalbet
