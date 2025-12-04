  • Спортс
  • Тренер «Ниццы» Эс хотел уйти после нападения фанатов, но передумал: «Я остаюсь ради людей, мы должны справиться с вызовом. Мы чудом избежали чего-то очень серьезного»
Тренер «Ниццы» Эс хотел уйти после нападения фанатов, но передумал: «Я остаюсь ради людей, мы должны справиться с вызовом. Мы чудом избежали чего-то очень серьезного»

Главный тренер «Ниццы» Франк Эс рассказал, что передумал покидать клуб после нападения болельщиков на команду.

Напомним, около 400 фанатов пришли на базу клуба после поражения от «Лорьяна» (1:3). Сначала они скандировали в адрес Эса: «В отставку!» Затем же они начали словесно и физически нападать на своих игроков. Особенно пострадали Терем Моффи и Жереми Бога. Десятки болельщиков пинали двух нападающих, били по щекам и плевали в них. Нигериец и ивуариец также подверглись расистским оскорблениям

– Можете ли вы объяснить свое решение остаться?

– Мое решение принято после двух с половиной дней раздумий. Многое произошло с воскресного вечера. То, что мы пережили, неприемлемо, независимо от профессии. Недопустимо подвергаться физической опасности. Все могло быть еще хуже.

Мы не можем игнорировать произошедшее. Когда я слышу, что ничего особенного не произошло… На некоторых игроков напали. Игроки не получают по 5 или 7 дней больничного просто так. На спортивного директора напали, плюнули; не говорите мне, что этого не было. Должна существовать ответственность, но было не так.

Надеюсь, когда-нибудь все действительно изменится. Даже те, кого не били, в шоке. Игроки не понимают. Что бы произошло, если бы кто-то отреагировал? Некоторые пришли в балаклавах, с мячами для петанка… Неужели ради игры в петанк?

– Вы не хотели уходить при таких обстоятельствах?

– Я серьезно подумывал о разрыве контракта с клубом. Даже больше, чем просто думал, но я остаюсь ради людей. Прошлой ночью я не мог заснуть и сказал себе, что не могу сдаваться. Мы должны справиться с тем вызовом, который представляет собой эта ситуация, и я уверен, что хочу бороться.

Я был готов уйти, мои руководители знали это. Инцидент в воскресенье вечером стал последней каплей, очередной. Я спросил себя, чем мы заслужили подобное. Я понимаю, что можно выразить недовольство, но есть способы сделать это: баннерами, свистом, забастовками, скандированием... Но что дальше? Я бы не ушел по спортивным соображениям.

Так что, если нам придется бороться до последней секунды, я буду там, чтобы сделать это. Если нам придется проиграть, мы проиграем, но я буду бороться, чтобы убедиться, что мы выкарабкаемся. Но когда происходят такие вещи, думаешь, что мы чудом избежали чего-то очень серьезного. Заметьте, я не ставлю всех болельщиков в один ряд.

– Как игроки отреагировали на ваше решение?

– Думаю, они ожидали моей отставки. Я видел, что некоторые из них испытали облегчение, потому что я не сдаюсь. Я немного пошутил, сказав, что не для всех это хорошая новость... Сейчас ребята психологически подавлены. Им тяжело. Им нужно было собраться в среду, чтобы обсудить все между собой. Они хотят поговорить с руководством и акционерами. Не знаю, что из этого выйдет. Я просто сказал им, что они должны продолжать тренироваться, уважать нашу профессию и наш клуб, – заявил Эс.

Бога и Моффи не хотят играть за «Ниццу» после нападения фанатов. Игроков били, оплевывали и оскорбляли на почве расизма

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: L’Équipe
logoлига 1 Франция
logoНицца
logoФранк Эс
болельщики
психология
logoЖереми Бога
logoТерем Моффи
дискриминация
происшествия
