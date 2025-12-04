Тренер «Ниццы» Эс хотел уйти после нападения фанатов, но передумал: «Я остаюсь ради людей, мы должны справиться с вызовом. Мы чудом избежали чего-то очень серьезного»

Тренер «Ниццы» после нападения фанатов: думал уйти, но я остаюсь ради людей.

Главный тренер «Ниццы» Франк Эс рассказал, что передумал покидать клуб после нападения болельщиков на команду.

Напомним, около 400 фанатов пришли на базу клуба после поражения от «Лорьяна» (1:3). Сначала они скандировали в адрес Эса: «В отставку!» Затем же они начали словесно и физически нападать на своих игроков. Особенно пострадали Терем Моффи и Жереми Бога. Десятки болельщиков пинали двух нападающих , били по щекам и плевали в них. Нигериец и ивуариец также подверглись расистским оскорблениям .

– Можете ли вы объяснить свое решение остаться?

– Мое решение принято после двух с половиной дней раздумий. Многое произошло с воскресного вечера. То, что мы пережили, неприемлемо, независимо от профессии. Недопустимо подвергаться физической опасности. Все могло быть еще хуже.

Мы не можем игнорировать произошедшее. Когда я слышу, что ничего особенного не произошло… На некоторых игроков напали. Игроки не получают по 5 или 7 дней больничного просто так. На спортивного директора напали, плюнули; не говорите мне, что этого не было. Должна существовать ответственность, но было не так.

Надеюсь, когда-нибудь все действительно изменится. Даже те, кого не били, в шоке. Игроки не понимают. Что бы произошло, если бы кто-то отреагировал? Некоторые пришли в балаклавах, с мячами для петанка… Неужели ради игры в петанк?

– Вы не хотели уходить при таких обстоятельствах?

– Я серьезно подумывал о разрыве контракта с клубом. Даже больше, чем просто думал, но я остаюсь ради людей. Прошлой ночью я не мог заснуть и сказал себе, что не могу сдаваться. Мы должны справиться с тем вызовом, который представляет собой эта ситуация, и я уверен, что хочу бороться.

Я был готов уйти, мои руководители знали это. Инцидент в воскресенье вечером стал последней каплей, очередной. Я спросил себя, чем мы заслужили подобное. Я понимаю, что можно выразить недовольство, но есть способы сделать это: баннерами, свистом, забастовками, скандированием... Но что дальше? Я бы не ушел по спортивным соображениям.

Так что, если нам придется бороться до последней секунды, я буду там, чтобы сделать это. Если нам придется проиграть, мы проиграем, но я буду бороться, чтобы убедиться, что мы выкарабкаемся. Но когда происходят такие вещи, думаешь, что мы чудом избежали чего-то очень серьезного. Заметьте, я не ставлю всех болельщиков в один ряд.

– Как игроки отреагировали на ваше решение?

– Думаю, они ожидали моей отставки. Я видел, что некоторые из них испытали облегчение, потому что я не сдаюсь. Я немного пошутил, сказав, что не для всех это хорошая новость... Сейчас ребята психологически подавлены. Им тяжело. Им нужно было собраться в среду, чтобы обсудить все между собой. Они хотят поговорить с руководством и акционерами. Не знаю, что из этого выйдет. Я просто сказал им, что они должны продолжать тренироваться, уважать нашу профессию и наш клуб, – заявил Эс.

