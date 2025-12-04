«Арсенал» интересуется вингером молодежной сборной Франции Баойя. «Айнтрахт» хочет 70 млн евро
«Арсенал» интересуется Жаном-Маттео Баойя.
Как сообщает журналист Флориан Плеттенберг, «Арсенал» внимательно следит за 20-летним вингером Жаном-Маттео Баойя из «Айнтрахта».
«Канониры» рассматривают покупку следующим летом, и «Айнтрахт» уже уведомлен об этом.
Немецкий клуб требует до 70 миллионов евро за игрока молодежной сборной Франции, контракт которого действует до 2029 года.
В текущем сезоне Бундеслиги Баойя забил 2 гола и отдал 1 ассист в 11 матчах. Его статистика – здесь.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: профиль Флориана Плеттенберга в Х
