Губерниев о встрече Путина и Трампа на Аляске: «Итог позитивный, свет есть в конце тоннеля — мы понимаем все, куда идти»
Дмитрий Губерниев оценил итоги встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом.
Президенты России и США этой ночью провели переговоры на Аляске. После их завершения Трамп оценил встречу на «10 из 10», однако отметил, что сделки пока нет.
«Самое главное, что есть контакт, взаимоотношения, уважение. И безусловно, вектор понятен, что стороны прислушиваются к доводам, словам. И итог позитивный, что свет есть в конце тоннеля – мы понимаем все, куда идти.
А если есть свет в конце тоннеля, значит, замаячат не просто солнечные лучи, а огни стадионов, куда вернутся российские спортсмены для того, чтобы с флагом и гимном всех победить, – сказал Дмитрий Губерниев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Матч ТВ»
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости