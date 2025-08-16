  • Спортс
  • Губерниев о встрече Путина и Трампа на Аляске: «Итог позитивный, свет есть в конце тоннеля — мы понимаем все, куда идти»


Губерниев о встрече Путина и Трампа на Аляске: «Итог позитивный, свет есть в конце тоннеля — мы понимаем все, куда идти»

Дмитрий Губерниев оценил итоги встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом.

Президенты России и США этой ночью провели переговоры на Аляске. После их завершения Трамп оценил встречу на «10 из 10», однако отметил, что сделки пока нет.

«Самое главное, что есть контакт, взаимоотношения, уважение. И безусловно, вектор понятен, что стороны прислушиваются к доводам, словам. И итог позитивный, что свет есть в конце тоннеля – мы понимаем все, куда идти.

А если есть свет в конце тоннеля, значит, замаячат не просто солнечные лучи, а огни стадионов, куда вернутся российские спортсмены для того, чтобы с флагом и гимном всех победить, – сказал Дмитрий Губерниев.

Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Матч ТВ»






