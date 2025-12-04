«Арсенал» выиграл 8 матчей подряд дома после 1:1 с «Ман Сити» в сентябре
«Арсенал» продлил серию победных домашних матчей.
«Арсенал» продолжает побеждать дома.
Команда Микеля Артеты обыграла «Брентфорд» (2:0) в домашнем матче 14-го тура АПЛ.
Последний раз «канониры» не побеждали на «Эмирейтс» 21 сентября – тогда была ничья (1:1) с «Манчестер Сити». С тех пор лондонцы одержали 8 побед на своем стадионе.
6 декабря «Арсенал» в гостях встретится с «Астон Виллой».
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
