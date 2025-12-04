«Галатасарай» обвинил Дурана в домогательствах, эксгибиционизме и пожаловался в прокуратуру. Форвард «Фенербахче» схватил себя за пах перед фанатами после гола в дерби на 95-й

«Галатасарай» пожаловался на автора гола в его ворота в прокуратуру.

«Галатасарай» хочет, чтобы в отношении Джона Дурана завели уголовное дело.

Форвард «Фенербахче » сравнял счет на 95-й минуте дерби в 14-м туре чемпионата Турции (1:1). После этого он вскочил на щит перед фанатами и схватил себя за пах, празднуя гол.

Как сообщает Hurriyet, «Галатасарай » решил пожаловаться на поведение соперника в прокуратуру при Анатолийском дворце правосудия. Он направил заявление, в котором обвинил Дурана в домогательствах и эксгибиционизме.

Изображения: скриншоты из видео x.com/HonoreDeBerke