«Бавария» одолела «Унион» (3:2) и вышла в 1/4 финала Кубка Германии впервые за три сезона

«Бавария» обыграла «Унион».

«Бавария » в гостях справилась с «Унионом » (3:2) в 1/8 финала Кубка Германии.

Матч проходил на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 12-й минуте форвард хозяев Ильяс Ансах отправил мяч в свои ворота. На 24-й нападающий Харри Кейн удвоил счет. На 40-й защитник Леопольд Кверфельд с пенальти отыграл один мяч.

В добавленное к первому тайму время защитник берлинцев Диогу Лейте также забил в свои ворота. На 55-й Кверфельд снова забил с пенальти.

Команда Венсана Компани вышла в 1/4 финала Кубка Германии. В двух последних сезонах мюнхенцы вылетали на более ранней стадии.

Календарь Кубка Германии