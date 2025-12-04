  • Спортс
  • «Бавария» одолела «Унион» (3:2) и вышла в 1/4 финала Кубка Германии впервые за три сезона
42

«Бавария» обыграла «Унион».

«Бавария» в гостях справилась с «Унионом» (3:2) в 1/8 финала Кубка Германии.

Матч проходил на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай».

Спортс” проводил текстовую онлайн-трансляцию игры.

Уже на 12-й минуте форвард хозяев Ильяс Ансах отправил мяч в свои ворота. На 24-й нападающий Харри Кейн удвоил счет. На 40-й защитник Леопольд Кверфельд с пенальти отыграл один мяч.

В добавленное к первому тайму время защитник берлинцев Диогу Лейте также забил в свои ворота. На 55-й Кверфельд снова забил с пенальти.

Команда Венсана Компани вышла в 1/4 финала Кубка Германии. В двух последних сезонах мюнхенцы вылетали на более ранней стадии.

Кубок Германии. 1/8 финала
3 декабря 19:45, Ан дер Альтен Ферстерай
Унион Берлин
Завершен
2 - 3
Бавария
Матч окончен
Бурджу
90’
+2’
90’
+1’
Нойер
Роте   Нсоки
88’
Кемляйн
87’
86’
Олисе   Ким Мин Чжэ
86’
Лаймер   Ито
Чжон Ву Ен   Скарке
83’
Шефер   Бурджу
83’
81’
Упамекано
Ансах
80’
73’
Карл   Гнабри
  Кверфельд
55’
55’
Компани
54’
Кейн
49’
Павлович   Горетцка
2тайм
Перерыв
45’
+4’
  Диогу Лейте
  Кверфельд
40’
24’
  Кейн
12’
  Ансах
Унион Берлин
Реннов, Диогу Лейте, Кверфельд, Дуки, Хедира, Роте, Шефер, Кемляйн, Хаберер, Чжон Ву Ен, Ансах
Запасные: Скарке, Крал, Нсоки, Рааб, Триммель, Юранович, Кен, Бурджу, Любичич
1тайм
Бавария:
Нойер, Станишич, Та, Упамекано, Лаймер, Павлович, Киммих, Диас, Карл, Олисе, Кейн
Запасные: Урбиг, Геррейру, Боэ, Бишоф, Гнабри, Джексон, Ито, Ким Мин Чжэ, Горетцка
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
