«Бавария» одолела «Унион» (3:2) и вышла в 1/4 финала Кубка Германии впервые за три сезона
«Бавария» в гостях справилась с «Унионом» (3:2) в 1/8 финала Кубка Германии.
Матч проходил на стадионе «Ан дер Альтен Ферстерай».
Уже на 12-й минуте форвард хозяев Ильяс Ансах отправил мяч в свои ворота. На 24-й нападающий Харри Кейн удвоил счет. На 40-й защитник Леопольд Кверфельд с пенальти отыграл один мяч.
В добавленное к первому тайму время защитник берлинцев Диогу Лейте также забил в свои ворота. На 55-й Кверфельд снова забил с пенальти.
Команда Венсана Компани вышла в 1/4 финала Кубка Германии. В двух последних сезонах мюнхенцы вылетали на более ранней стадии.
Кубок Германии. 1/8 финала
3 декабря 19:45, Ан дер Альтен Ферстерай
