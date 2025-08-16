  • Спортс
  • «Спартак» не побеждает 4 матча. Из семи игр сезона команда Станковича выиграла две – в июле
«Спартак» не побеждает 4 матча. Из семи игр сезона команда Станковича выиграла две – в июле

«Спартак» пока не одержал ни одной победы в августе.

Команда Деяна Станковича сегодня разделила очки с «Зенитом» (2:2) в 5-м туре Мир РПЛ.

Красно-белые в чемпионате и FONBET Кубке России не побеждают уже четыре матча. Всего в этом сезоне они провели 7 игр во всех турнирах и победили всего дважды – в июле.

23 августа «Спартак» встретится с «Рубином».

А что теперь делать со Станковичем?214 голосов
ОставлятьДеян Станкович
Все равно увольнятьСпартак
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
