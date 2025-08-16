Холанд стал лучшим бомбардиром «Сити» при Гвардиоле в АПЛ – 87 голов. Норвежец обошел Стерлинга, сыграв на 96 матчей меньше

Эрлинг Холанд – лучший бомбардир «Ман Сити» Пепа Гвардиолы в АПЛ.

Норвежский нападающий сделал дубль в матче 1-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона » (3:0, второй тайм).

Холанд забил 86-й и 87-й голы в АПЛ за «Манчестер Сити » – в 98-й игре. При Пепе Гвардиоле никто не забивал за «горожан» больше в лиге.

Эрлинг обошел Рахима Стерлинга, у которого 85 голов в 194 матчах за «Сити» в АПЛ . На третьем месте – Серхио Агуэро (82 гола в 125 играх).