Холанд стал лучшим бомбардиром «Сити» при Гвардиоле в АПЛ – 87 голов. Норвежец обошел Стерлинга, сыграв на 96 матчей меньше
Эрлинг Холанд – лучший бомбардир «Ман Сити» Пепа Гвардиолы в АПЛ.
Норвежский нападающий сделал дубль в матче 1-го тура чемпионата Англии против «Вулверхэмптона» (3:0, второй тайм).
Холанд забил 86-й и 87-й голы в АПЛ за «Манчестер Сити» – в 98-й игре. При Пепе Гвардиоле никто не забивал за «горожан» больше в лиге.
Эрлинг обошел Рахима Стерлинга, у которого 85 голов в 194 матчах за «Сити» в АПЛ. На третьем месте – Серхио Агуэро (82 гола в 125 играх).
А что теперь делать со Станковичем?2344 голоса
Оставлять
Все равно увольнять
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Squawka
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости