Тимур Магомедов: В «Анжи» зарплату задерживали по 6 месяцев. Нам сняли квартиру за 15 тысяч в Махачкале, где не было никаких условий. Мы ели лапшу быстрого приготовления»

Тимур Магомедов: в «Анжи» не платили по 6 месяцев.

Тимур Магомедов рассказал о выступлениях за «Анжи» в низших лигах.

– Ты в ПФЛ честно катался по зоне «Юг» вместе с «Анжи»…

– Зарплату задерживали по шесть месяцев, но потом каким‑то чудесным образом в один день нам могли ее всю получить (вероятно, вручить – Спортс”) сразу.

– «Анжи» не остался должен?

– Нет, ничего не должен. Все выплатил. А зарплаты были там, кажется, МРОТовские, 15–20 тысяч в месяц. Самые интересное – были премиальные за игру такие же, как зарплаты. И они приходили на следующий день.

Нам сняли квартиру за 12–15 тысяч в Махачкале, где не было абсолютно никаких условий: просто две комнаты, какой‑то зал, кухня, раковина и все остальное. И выживали так, что ели макароны, какую‑то лапшу быстрого приготовления. Когда приходили премиальные, чуть шиковали. Это, наверное, все‑таки ужин в каком‑нибудь среднем ресторане, – с улыбкой сказал голкипер «Динамо» Махачкала.