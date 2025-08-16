«Матч ТВ» показал ролик с гладиатором и львом вместо церемонии открытия матча «Спартак» – «Зенит». На поле не было футболки петербуржцев
Команды проводят встречу в рамках 5-го тура Мир РПЛ (0:0, первый тайм).
Вместо церемонии открытия матча, проходившей на поле, «Матч ТВ» показал созданный с помощью компьютерной графики ролик – в нем гладиатор противостоит льву.
Перед началом игры на «Лукойл Арене» развернули изображение двух футболок – современной и исторической форм «Спартака». Это происходит перед каждым домашним матчем красно-белых в сезоне. При этом на поле был и баннер петербургской команды.
Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» по просьбе «Газпрома» звонил в офис «Спартака» с просьбой добавить на поле футболку «Зенита» во время церемонии открытия матча.
Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»
Медведев перед «Спартаком»: «Разворот двух футболок принимающей команды без разворота гостевой футболки не соответствует международной практике и выглядит странно»