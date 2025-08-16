  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • «Матч ТВ» показал ролик с гладиатором и львом вместо церемонии открытия матча «Спартак» – «Зенит». На поле не было футболки петербуржцев
Фото
34

«Матч ТВ» показал ролик с гладиатором и львом вместо церемонии открытия матча «Спартак» – «Зенит». На поле не было футболки петербуржцев

«Матч ТВ» не показал церемонию открытия матча «Спартак» – «Зенит».

Команды проводят встречу в рамках 5-го тура Мир РПЛ (0:0, первый тайм).

Вместо церемонии открытия матча, проходившей на поле, «Матч ТВ» показал созданный с помощью компьютерной графики ролик – в нем гладиатор противостоит льву. 

Перед началом игры на «Лукойл Арене» развернули изображение двух футболок – современной и исторической форм «Спартака». Это происходит перед каждым домашним матчем красно-белых в сезоне. При этом на поле был и баннер петербургской команды. 

Ранее сообщалось, что «Матч ТВ» по просьбе «Газпрома» звонил в офис «Спартака» с просьбой добавить на поле футболку «Зенита» во время церемонии открытия матча.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Медведев перед «Спартаком»: «Разворот двух футболок принимающей команды без разворота гостевой футболки не соответствует международной практике и выглядит странно»

Кто станет лучшим игроком сезона в АПЛ?18756 голосов
Мохамед СалахМохамед Салах
Коул ПалмерКоул Палмер
Эрлинг ХоландЭрлинг Холанд
Букайо СакаБукайо Сака
Бруну ФернандешБруну Фернандеш
Кто-то другойДжек Грилиш
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: телеграм-канал «Мутко против»
logoСпартак
logoМатч ТВ
logoЗенит
телевидение
logoпремьер-лига Россия
logoГазпром
logoЛукойл Арена
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Главные новости
Жедсон забил «Зениту» головой. У хавбека первое голевое действие в «Спартаке» – в 3-м матче
54 минуты назад
Полиция арестовала фаната «Ливерпуля», оскорблявшего Семеньо на почве расизма
109 минут назад
«Спартак» – «Зенит». 2:1 – Жедсон вывел хозяев вперед! Онлайн-трансляция
39311 минут назадLive
Михаил Галактионов: «Локо» легко пропустил гол, но дальше взял игру под контроль. «Балтика» могла удвоить, но мы сравняли счет и не опустили рук»
612 минут назад
В пользу «Зенита» назначили 4 пенальти в 5 турах РПЛ
4821 минуту назад
Чистяков назначил пенальти в ворота «Спартака» в игре с «Зенитом» – за удар Маркиньоса ногой по корпусу Энрике
1025 минут назадФото
«Ракув» за баннер «Убийцы с 1939 года» призвал отстранить «Маккаби» от еврокубков в следующем сезоне: «Не согласны с искажением исторической правды. Поляки рисковали жизнью, пряча евреев»
1743 минуты назад
Чемпионат России. «Спартак» против «Зенита», «Локо» сыграл 1:1 с «Балтикой», ЦСКА встретится с «Динамо» в воскресенье
120453 минуты назадLive
Семеньо о расизме на матче с «Ливерпулем»: «Этот вечер навсегда останется в моей памяти – не из-за слов одного человека, а из-за того, как сплотилась вся футбольная семья»
755 минут назад
«Шанхай» Слуцкого упустил лидерство в Суперлиге Китая. Три тура назад у команды был отрыв в 6 очков
357 минут назадВидео
Ко всем новостям
Последние новости
У Маркиньоса 2+1 в 4 матчах РПЛ – вингер «Спартака» забил «Зениту». Бразилец поучаствовал в трех из шести голов красно-белых в лиге
17 минут назад
«Зенит» пропустил во всех 5 турах сезона РПЛ. Соперники сине-бело-голубых забили 6 мячей
415 минут назад
Первая лига. «Ротор» в гостях у «Сокола», «Факел» сыграет с «Черноморцем» в воскресенье, «Торпедо» – с «Уралом» в понедельник
1122 минуты назадLive
Лига 1 стартовала! «Монако» Головина сыграет с «Гавром», «Лион» против «Ланса», «ПСЖ» Сафонова встретится с «Нантом» в воскресенье
2622 минуты назадLive
Товарищеские матчи. «Интер» сыграет с «Олимпиакосом», «Ювентус» в гостях у «Аталанты»
23 минуты назадLive
«Балтика» ни разу не проиграла за 5 туров РПЛ и стала 4-й командой с такой серией после выхода из Первой лиги
441 минуту назад
Семак о Кассьерре в составе на «Спартак» и Соболеве в запасе: «Глупо убирать нападающего, забившего два гола, лучшего бомбардира»
155 минут назад
Хавбек «Райо» Паласон о матче «Барсы» в Майами: «Ла Лига принадлежит испанским болельщикам. Это фальсифицирует турнир – они отнимают игру у фанатов «Вильярреала»
9сегодня, 13:51
Кубок Германии. «Лейпциг» в гостях у «Зандхаузена», «Вольфсбург» – у «Хемелингена», «Гамбург» прошел «Пирмазенс»
6сегодня, 13:42Live
«Вулверхэмптон» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 19:30
3сегодня, 13:35