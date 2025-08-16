«Матч ТВ» показал ролик с гладиатором и львом вместо церемонии открытия матча «Спартак» – «Зенит». На поле не было футболки петербуржцев

«Матч ТВ» не показал церемонию открытия матча «Спартак» – «Зенит».

Команды проводят встречу в рамках 5-го тура Мир РПЛ (0:0, первый тайм).

Вместо церемонии открытия матча, проходившей на поле, «Матч ТВ » показал созданный с помощью компьютерной графики ролик – в нем гладиатор противостоит льву.

Перед началом игры на «Лукойл Арене» развернули изображение двух футболок – современной и исторической форм «Спартака ». Это происходит перед каждым домашним матчем красно-белых в сезоне. При этом на поле был и баннер петербургской команды.

Ранее сообщалось , что «Матч ТВ» по просьбе «Газпрома» звонил в офис «Спартака» с просьбой добавить на поле футболку «Зенита » во время церемонии открытия матча.

Фото: кадр из трансляции «Матч ТВ»

Медведев перед «Спартаком»: «Разворот двух футболок принимающей команды без разворота гостевой футболки не соответствует международной практике и выглядит странно»