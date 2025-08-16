Кейн выиграл второй трофей в «Баварии» – Суперкубок Германии. С «Тоттенхэмом» и сборной Англии у форварда не было титулов
Харри Кейн завоевал второй трофей в карьере.
32-летний нападающий стал обладателем Суперкубка Германии в составе «Баварии». Команда Венсана Компани выиграла титул, победив «Штутгарт» со счетом 2:1.
В предыдущем сезоне Кейн завоевал золото Бундеслиги с мюнхенским клубом. До этого англичанин, выступавший за «Тоттенхэм» и сборную Англии, никогда не побеждал в турнирах на взрослом уровне.
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
