Кейн выиграл второй трофей в «Баварии» – Суперкубок Германии. С «Тоттенхэмом» и сборной Англии у форварда не было титулов

Харри Кейн завоевал второй трофей в карьере.

32-летний нападающий стал обладателем Суперкубка Германии в составе «Баварии». Команда Венсана Компани выиграла титул, победив «Штутгарт » со счетом 2:1.

В предыдущем сезоне Кейн завоевал золото Бундеслиги с мюнхенским клубом. До этого англичанин, выступавший за «Тоттенхэм» и сборную Англии, никогда не побеждал в турнирах на взрослом уровне.