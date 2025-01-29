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⚡️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Хазе и Володин выиграли короткую программу, Конти и Мачии – 2-е, Павлова и Святченко – 3-и, Метелкина и Берулава – 9-е

Немецкие фигуристы Хазе и Володин выиграли короткую программу на чемпионате Европы.

Чемпионат Европы по фигурному катанию-2025

Таллин, Эстония

Пары

Короткая программа 

1. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 71,59

2. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 68,52

3. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 65,88

4. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 64,83

5. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 62,68

6. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 60,95

7. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 60,31

8. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 57,13

9. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 57,03

10. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 56,73

11. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 56,52

12. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 55,18

13. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария) – 54,62

14. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 53,75

15. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 52,11

16. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 51,68

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
результаты
Лука Берулава
Алексей Святченко
пары
Анастасия Вайпан-Ло
logoсборная Венгрии
Юлия Щетинина
Дарья Данилова
logoсборная Великобритании
Михал Возняк
сборная Польши
Филиппо Амброзини
logoсборная Италии по фигурному катанию
Мария Павлова
Анастасия Метелкина
Сара Конти
сборная Нидерландов
logoсборная Франции
logoчемпионат Европы по фигурному катанию
Павел Ковалев
logoсборная Германии
сборная Грузии
Люк Дигби
Минерва Фабьен Хазе
Никита Володин
Камилла Ковалев
Анника Хокке
Мишель Циба
Ребекка Гиларди
Никколо Мачии
Роберт Кункель
logoАртем Даренский
Луис Шустер
logoСофия Голиченко
Летиция Рошер
Риккардо Мальо
Ирма Кальдара
Том Бувар
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