⚡️ Чемпионат Европы по фигурному катанию. Хазе и Володин выиграли короткую программу, Конти и Мачии – 2-е, Павлова и Святченко – 3-и, Метелкина и Берулава – 9-е
Чемпионат Европы по фигурному катанию-2025
Таллин, Эстония
Пары
Короткая программа
1. Минерва Фабьен Хазе – Никита Володин (Германия) – 71,59
2. Сара Конти – Никколо Мачии (Италия) – 68,52
3. Мария Павлова – Алексей Святченко (Венгрия) – 65,88
4. Анастасия Вайпан-Ло – Люк Дигби (Великобритания) – 64,83
5. Анника Хокке – Роберт Кункель (Германия) – 62,68
6. Ребекка Гиларди – Филиппо Амброзини (Италия) – 60,95
7. Юлия Щетинина – Михал Возняк (Польша) – 60,31
8. Камилла Ковалев – Павел Ковалев (Франция) – 57,13
9. Анастасия Метелкина – Лука Берулава (Грузия) – 57,03
10. София Голиченко – Артем Даренский (Украина) – 56,73
11. Дарья Данилова – Мишель Циба (Нидерланды) – 56,52
12. Летиция Рошер – Луис Шустер (Германия) – 55,18
13. Оксана Вуйямо – Том Бувар (Швейцария) – 54,62
14. Ирма Кальдара – Риккардо Мальо (Италия) – 53,75
15. София Шаллер – Ливио Майр (Австрия) – 52,11
16. Милания Ваананен – Филиппо Клеричи (Финляндия) – 51,68
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