Роднина о лучшей фигуристке за последние 15 лет: «Мне очень нравилась Медведева – не столько по катанию, сколько по характеру и умению соревноваться»

Ирина Роднина заявила, что ей нравилась умение Евгении Медведевой соревноваться.

«Лучшая фигуристка за последние 15 лет? У меня как-то не было любимчиков. Хорошо катаются — молодцы, плохо — значит плохо.

Мне в свое время очень нравилась Медведева – не столько по катанию, сколько по характеру и умению соревноваться.

Если говорить про нынешних фигуристок, то я не очень слежу, поэтому не имею права давать оценки и рекомендации», — сказала трехкратная олимпийская чемпионка.