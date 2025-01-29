Роднина о лучшей фигуристке за последние 15 лет: «Мне очень нравилась Медведева – не столько по катанию, сколько по характеру и умению соревноваться»
Ирина Роднина заявила, что ей нравилась умение Евгении Медведевой соревноваться.
«Лучшая фигуристка за последние 15 лет? У меня как-то не было любимчиков. Хорошо катаются — молодцы, плохо — значит плохо.
Мне в свое время очень нравилась Медведева – не столько по катанию, сколько по характеру и умению соревноваться.
Если говорить про нынешних фигуристок, то я не очень слежу, поэтому не имею права давать оценки и рекомендации», — сказала трехкратная олимпийская чемпионка.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
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