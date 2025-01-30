Бобровский сделал 46-й шатаут в НХЛ и делит 8-е место с Хабибулиным среди европейских вратарей. У Вокоуна 51, лидирует Гашек – 81
Сергей Бобровский сыграл на ноль во второй раз в сезоне НХЛ.
Голкипер «Флориды» парировал 29 бросков в победном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (3:0).
Российский вратарь был признан первой звездой игры.
В этом сезоне Сергей Бобровский провел 34 матча в чемпионате, одержал 21 победу, пропуская в среднем 2,72 шайбы и отражая 90,1% бросков.
Также для Бобровского это 46-й шатаут в карьере. По этому показателю он сравнялся с Николаем Хабибулиным – россияне делят 8-е место по числу игр на ноль среди европейских вратарей.
Больше шатаутов сделали Томаш Вокоун (51), Туукка Раск (52), Ярослав Галак (53), Евгений Набоков (56), Пекка Ринне (60), Хенрик Лундквист (64) и Доминик Гашек (81).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: официальный сайт НХЛ
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