Бобровский сделал 46-й шатаут в НХЛ и делит 8-е место с Хабибулиным среди европейских вратарей. У Вокоуна 51, лидирует Гашек – 81

Сергей Бобровский сыграл на ноль во второй раз в сезоне НХЛ.

Голкипер «Флориды» парировал 29 бросков в победном матче регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса » (3:0).

Российский вратарь был признан первой звездой игры.

В этом сезоне Сергей Бобровский провел 34 матча в чемпионате, одержал 21 победу, пропуская в среднем 2,72 шайбы и отражая 90,1% бросков.

Также для Бобровского это 46-й шатаут в карьере. По этому показателю он сравнялся с Николаем Хабибулиным – россияне делят 8-е место по числу игр на ноль среди европейских вратарей.

Больше шатаутов сделали Томаш Вокоун (51), Туукка Раск (52), Ярослав Галак (53), Евгений Набоков (56), Пекка Ринне (60), Хенрик Лундквист (64) и Доминик Гашек (81).