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Пятикратный обладатель Кубка мира в лыжном двоеборье норвежец Риибер завершит карьеру после окончания сезона

Норвежский двоеборец Ярл Магнус Риибер завершит карьеру после текущего сезона.

Решение об уходе из спорта связано с проблемами со здоровьем – Риибер страдает болезнью Крона (хроническое воспалительное заболевание пищеварительного тракта). 

«Время пришло. Это будет мой последний сезон.

Мое заболевание называется болезнью Крона, и мне придется жить с ним всю оставшуюся жизнь. К счастью, лекарства помогают.

Я чувствую себя как заключенный. Травмы и болезни сопровождали меня на протяжении всей карьеры. 

Моя девушка была очень удивлена, когда я сказал ей, что заканчиваю, она была абсолютно уверена, что я останусь еще на два года. Но я чувствую, что с меня хватит. Она восприняла мое решение с радостью», – сказал Риибер на пресс-конференции. 

Ярлу Магнусу Рииберу 27 лет, он является пятикратным обладателем Кубка мира в лыжном двоеборье (2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 и 2023/24), восьмикратным чемпионом мира, серебряным призером Олимпиады-2018. 

Опубликовала: Мария Величко
Источник: NRK
двоеборье
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