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  • Кокорин про тюрьму: «На Первом канале по восемь минут были сюжеты: всю жизнь там вспоминали. Что-то перекрывали, людей увели в сторону конкретно»
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Кокорин про тюрьму: «На Первом канале по восемь минут были сюжеты: всю жизнь там вспоминали. Что-то перекрывали, людей увели в сторону конкретно»

Александр Кокорин высказался о реакции СМИ на его арест.

– Неприятная жизненная ситуация. Ты по прошествии времени изменил как-то свое впечатление или мнение об этом?

– Нет.

– Мы с Пашей [Мамаевым] это обсуждали. Я скажу свое мнение: дело точно сфабриковано. Не должны были вас закрывать.

– Я не знаю, какое было понимание у ребят в системе.

– Ну, в системе что было, публичная порка. Наказать!

– Нет, ну что они перекрывали, потому что на Первом канале по восемь минут были сюжеты уже в первый-второй день: про Монако, всю жизнь там вспоминали.

И я понимаю, что-то перекрывали, людей увели в сторону конкретно.

– Людей увели от чего, да?

– 100%, – сказал нападающий «Ариса» Кокорин в подкасте Федора Смолова Smol Talk.

Мамаев о тюрьме за драку в «Кофемании»: «Не то, за что надо сажать. Это ломает судьбы, ничего там хорошего нет, но для становления личности это было своевременно и необходимо»

«РПЛ – говно с 2019-го, в «Спартаке» «залутал бабок и ушел», «Зенит» – главный клуб в карьере». Кокорин у Смолова

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: ютуб-канал Федора Смолова
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