Куликов сделал передачу в 1000-м матче в НХЛ. Защитник «Флориды» – 9-й россиянин с таким количеством игр в лиге, перед ним Зубов (1068)
Дмитрий Куликов провел 1000 матчей в НХЛ.
Этого 34-летний защитник «Флориды» достиг в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса» (3:0).
Россиянин отметился голевой передачей в этом матче при полезности «плюс 1» и игровом времени 19:55 (0:02 – в большинстве, 1:05 – в меньшинстве).
Дмитрий Куликов набрал 245 (49+196) баллов в 1000 матчах в НХЛ.
Он стал девятым российским хоккеистом, который сыграл такое количество матчей в НХЛ.
На восьмой позиции находится Сергей Зубов (1068), на седьмой – Алексей Житник (1085), на шестой – Вячеслав Козлов (1182), на пятой – Евгений Малкин (1192), на четвертой – Сергей Федоров (1248), на третьей – Сергей Гончар (1301), на второй – Алексей Ковалев (1316), на первой – Александр Овечкин (1460).
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Рекомендуем
Главные новости
Последние новости
Рекомендуем