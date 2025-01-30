Куликов сделал передачу в 1000-м матче в НХЛ. Защитник «Флориды» – 9-й россиянин с таким количеством игр в лиге, перед ним Зубов (1068)

Дмитрий Куликов провел 1000 матчей в НХЛ.

Этого 34-летний защитник «Флориды» достиг в игре регулярного чемпионата НХЛ против «Лос-Анджелеса » (3:0).

Россиянин отметился голевой передачей в этом матче при полезности «плюс 1» и игровом времени 19:55 (0:02 – в большинстве, 1:05 – в меньшинстве).

Дмитрий Куликов набрал 245 (49+196) баллов в 1000 матчах в НХЛ .

Он стал девятым российским хоккеистом, который сыграл такое количество матчей в НХЛ.

На восьмой позиции находится Сергей Зубов (1068), на седьмой – Алексей Житник (1085), на шестой – Вячеслав Козлов (1182), на пятой – Евгений Малкин (1192), на четвертой – Сергей Федоров (1248), на третьей – Сергей Гончар (1301), на второй – Алексей Ковалев (1316), на первой – Александр Овечкин (1460).