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  • Глава RFEF о Пересе: «Флорентино чувствует себя жертвой в том, что касается судейства. Однажды он сказал мне: «Нужно решить вопрос с делом Негрейры, «Реал» лишился множества трофеев из-за арбитров»
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Глава RFEF о Пересе: «Флорентино чувствует себя жертвой в том, что касается судейства. Однажды он сказал мне: «Нужно решить вопрос с делом Негрейры, «Реал» лишился множества трофеев из-за арбитров»

Президент RFEF рассказал о недовольстве Флорентино Переса судейством в Ла Лиге.

– До этого [назначения на пост главы Королевской испанской футбольной федерации] у меня сложились хорошие отношения с Пересом. Дело в том, что Флорентино ясно дает понять, что чувствует себя жертвой в том, что касается судейства. Это уже глас народа.

Я сказал ему, что только нужно будет начать все с нуля, и мы постараемся как-нибудь поладить.

– Продолжает ли Перес затрагивать тему судейства?

– Да, конечно. Он настойчив, – сказал Рафаэль Лусан в интервью El Chiringuito.

Также новый глава федерации заявил, что  резидент «Реала» время от времени напоминает ему о «деле Негрейры».

– Я говорю ему, что все в руках правосудия. Однажды он сказал мне, что собирается привлечь английских арбитров.

Год назад в Саудовской Аравии он отвел меня в сторону и сказал: «Нужно решить этот вопрос с судьями, это наносит нам ущерб, из-за арбитров мы лишились многих трофеев», – сказал Лусан.

Опубликовала: Анна Сунцова
Источник: Mundo Deportivo
logoсудьи
logoЛа Лига
logoФлорентино Перес
logoБарселона
Федерация футбола Испании
logoРеал Мадрид
Хосе Мария Энрикес Негрейра
Рафаэль Лусан
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