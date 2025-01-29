Глава RFEF о Пересе: «Флорентино чувствует себя жертвой в том, что касается судейства. Однажды он сказал мне: «Нужно решить вопрос с делом Негрейры, «Реал» лишился множества трофеев из-за арбитров»

Президент RFEF рассказал о недовольстве Флорентино Переса судейством в Ла Лиге.

– До этого [назначения на пост главы Королевской испанской футбольной федерации] у меня сложились хорошие отношения с Пересом . Дело в том, что Флорентино ясно дает понять, что чувствует себя жертвой в том, что касается судейства. Это уже глас народа.

Я сказал ему, что только нужно будет начать все с нуля, и мы постараемся как-нибудь поладить.

– Продолжает ли Перес затрагивать тему судейства?

– Да, конечно. Он настойчив, – сказал Рафаэль Лусан в интервью El Chiringuito.

Также новый глава федерации заявил, что резидент «Реала » время от времени напоминает ему о «деле Негрейры ».

– Я говорю ему, что все в руках правосудия. Однажды он сказал мне, что собирается привлечь английских арбитров.

Год назад в Саудовской Аравии он отвел меня в сторону и сказал: «Нужно решить этот вопрос с судьями, это наносит нам ущерб, из-за арбитров мы лишились многих трофеев», – сказал Лусан.