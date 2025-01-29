Роман Ротенберг: «Кубка мира в 2028-м не будет без России – на 100% уверен. Для НХЛ главное, чтобы все звезды играли. Я участвовал в 2016 году, это лучший хоккейный турнир»

Роман Ротенберг заявил, что Россия примет участие в хоккейном Кубке мира-2028.

Ранее стало известно , что НХЛ проведет турнир без участия ИИХФ. Отмечается, что лига может пригласить Россию в качестве участника.

– Все это реально. До 2028 года еще есть время подготовиться, все согласовать. Я считаю, Кубок мира состоится в том формате, в каком его задумала НХЛ.

Надо дождаться новостей в плане перспектив возвращения России на международные турниры. Но то, что Кубка мира в 2028-м не будет без сборной России – я в этом на 100 процентов уверен.

Потому что для НХЛ главное, чтобы все звезды играли. А российских звезд в этой лиге очень много. И экономика турнира для них важна.

– Кубок мира – прибыльный турнир?

– Я участвовал там в 2016 году. Думаю, Кубок мира – самый лучший хоккейный турнир. Для каждого тренера, игрока, менеджера команды.

Это фантастические доходы для всех стран-участниц, – сказал главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Роман Ротенберг .

Быть фаворитом Ротенберга опасно. В СКА быстро меняется отношение к игрокам