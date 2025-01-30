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НБА. «Голден Стэйт» обыграл «Оклахому», несмотря на 52 очка Гилджес-Александера, 33 очка Эдвардса принесли «Миннесоте» победу над «Финиксом» и другие результаты

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА прошли 11 матчей.

«Голден Стэйт» на своей площадке победил лидера Западной конференции «Оклахому». «Финикс» дома проиграл сопернику за выход в плей-офф «Миннесоте».

НБА

Регулярный чемпионат

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Опубликовал: Геннадий Ильин
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