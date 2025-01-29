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«МЮ» рассматривает два варианта по Рэшфорду: аренда в «Юве» до конца сезона и постоянный трансфер в «Барсу» в будущем (The Independent)

Ситуация с будущим Маркуса Рэшфорда остается неопределенной.

Как сообщает The Independent, касательно форварда «Манчестер Юнайтед» в настоящее время рассматриваются только два варианта: переход в «Ювентус» на правах аренды до конца сезона и в «Барселону» в качестве постоянного трансфера в будущем.

Каталонский клуб долгое время считался идеальным местом назначения для игрока, интерес к которому возник еще в 2018 году, но из-за финансовых правил Ла Лиги клуб не может заключить ни одной сделки в зимнее трансферное окно без продаж.

Отмечается, что Рэшфорд пока мало заинтересован в клубах АПЛ, таких как «Тоттенхэм» и «Вест Хэм». Приемлемым вариантом казалась «Боруссия», однако перспектива сделки была далека.

Одним из основных вопросов считается заработная плата и то, какой процент сможет выплачивать какой-либо клуб. Очень немногие готовы приблизиться даже к 50 процентам от еженедельных выплат в размере более 300 тысяч фунтов, которые англичанин получает в «Юнайтед».

В этом сезоне Маркус провел 15 матчей в АПЛ, забил 4 гола и отдал 1 результативную передачу. С полной статистикой 27-летнего игрока можно ознакомиться здесь.

Опубликовано: Полина Антохина
Источник: The Independent
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