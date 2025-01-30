«Реал», «Бавария», «Ман Сити», «ПСЖ», «Ювентус», «Боруссия», «Милан» и еще 9 клубов сыграют в стыковых матчах ЛЧ
Определились участники стыковых матчей Лиги чемпионов.
В стыковых матчах примут участие команды, занявшие по итогам общего этапа места с 9-го по 24-е.
Сеяные: «Аталанта», «Боруссия Дортмунд», «Реал», «Бавария», «Милан», ПСВ, «ПСЖ», «Бенфика».
Несеяные: «Монако», «Брест», «Фейеноорд», «Ювентус», «Селтик», «Манчестер Сити», «Спортинг», «Брюгге».
Жеребьевка состоится 31 января, игры пройдут 11/12 и 18/19 февраля.
Пары также будут частично определяться итоговыми местами команд на общем этапе. Например, команды, занявшие 9-10-е места, встретятся с командами, которые займут 23-24-е места; команды, занявшие 11-12-е места, встретятся со командами, которые займут 21-22-е места, и так далее.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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