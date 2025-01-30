«Реал», «Бавария», «Ман Сити», «ПСЖ», «Ювентус», «Боруссия», «Милан» и еще 9 клубов сыграют в стыковых матчах ЛЧ

Определились участники стыковых матчей Лиги чемпионов.

В стыковых матчах примут участие команды, занявшие по итогам общего этапа места с 9-го по 24-е.

Сеяные: «Аталанта », «Боруссия Дортмунд », «Реал », «Бавария », «Милан », ПСВ , «ПСЖ », «Бенфика ».

Несеяные: «Монако », «Брест », «Фейеноорд », «Ювентус », «Селтик », «Манчестер Сити », «Спортинг », «Брюгге».

Жеребьевка состоится 31 января, игры пройдут 11/12 и 18/19 февраля.

Пары также будут частично определяться итоговыми местами команд на общем этапе. Например, команды, занявшие 9-10-е места, встретятся с командами, которые займут 23-24-е места; команды, занявшие 11-12-е места, встретятся со командами, которые займут 21-22-е места, и так далее.