Саусь после 1:0 со «Спартаком»: «Балтика» обыграла их два раза по делу. В равных составах чуть больше моментов бы было с нашей стороны»

Владислав Саусь: «Балтика» два раза обыграла «Спартак» по делу.

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь заявил, что его команда два раза закономерно победила «Спартак».

В субботу калининградцы обыграли москвичей (1:0) в домашнем матче 17‑го тура Мир РПЛ . Красно-белые играли в большинстве с 30-й минуты после удаления полузащитника калининградцев Ираклия Манелова. Также в первом тайме главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев был удален за оскорбительный жест в сторону резервного арбитра.

– Талалаев сказал, что «Спартак» уже не та грозная сила, как раньше. Ты согласен?

– Я считаю, что мы обыграли их два раза по делу. Они играли практически час в большинстве. Да, у них были хорошие моменты, но насчет слов Андрея Викторовича не могу ничего сказать. Все знали, что сегодня будет тяжело, будет силовая игра. У них есть хорошие футболисты, но мы два раза их обыграли, это не может не радовать.

– Если бы вы играли в полном составе, счет был бы крупнее?

– У нас были подходы, но в равных составах чуть больше моментов бы было с нашей стороны, – сказал Саусь.