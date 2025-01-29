Срок дисквалификации латвийского шахматиста Стребкова за сексуальные домогательства увеличили с 5 до 12 лет

ФИДЕ увеличила срок дисквалификации латвийского шахматиста Андрея Стребкова.

43-летний Стребков лишен звания международного мастера и отстранен от участия в рейтинговых турнирах ФИДЕ на 12 лет.

В первоначальном решении комиссии по этике ФИДЕ от августа 2024 года Стребков был признан виновным в сексуальных домогательствах и дисквалифицирован на пять лет.

Расследование тогда показало, что десятки женщин-игроков, некоторым из которых было всего 14 лет, получали от Стребкова непристойные письма, содержащие порнографические материалы и использованные презервативы, которые отправлялись им домой, в клубы, университеты и на турнирные площадки.

Помимо отправки писем, Стребков в течение многих лет позволял себе оскорбительные высказывания в адрес женщин на различных интернет-платформах, что способствовало его идентификации.

Стребков обжаловал решение о дисквалификации. ФИДЕ направила встречную апелляцию, в которой потребовало ужесточить наказание шахматиста.

Апелляционная палата учла представленные доказательства, включавшие анализ ДНК и выводы полицейского расследования, и подтвердила юрисдикцию ФИДЕ по данному вопросу. Срок дисквалификации был увеличен с 5 до 12 лет.