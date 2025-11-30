Барко с 8.1 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Балтика» – «Спартак». Максименко – худший в составе москвичей, у Титкова с победным голом – 7.4, у Манелова с удалением – 4.7
Эсекиэль Барко получил наивысшую оценку по Индексу ГОЛа в матче «Балтика» – «Спартак» в 17-м туре Мир РПЛ (1:0). Худшая оценка – у полузащитника «Балтики» Ираклия Манелова, получившего красную карточку – 4.7.
Наименьший балл в составе красно-белых получил вратарь Александр Максименко – 6.2.
Оценки «Балтики»: Максим Бориско (7.1), Сергей Варатынов (6.9), Кевин Андраде (7.6), Александр Филин (6.9), Мингиян Бевеев (7.4), Илья Петров (7.1), Иван Беликов (7.5), Владислав Саусь (7.4), Николай Титков (7.4), Ираклий Манелов (4.7), Брайан Хиль (5.8).
Оценки «Спартака»: Александр Максименко (6.2), Игорь Дмитриев (7.1), Александр Джику (7.8), Кристофер Ву (7.5), Даниил Денисов (7.4), Эсекиэль Барко (8.1), Наиль Умяров (6.9), Руслан Литвинов (7.4), Маркиньос (6.8), Жедсон Фернандеш (6.7), Пабло Солари (6.7).
«Балтика» прищемила «Спартак»: победа в меньшинстве! Еще и с красной Талалаева