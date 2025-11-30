  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Барко с 8.1 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Балтика» – «Спартак». Максименко – худший в составе москвичей, у Титкова с победным голом – 7.4, у Манелова с удалением – 4.7
37

Барко с 8.1 по Индексу ГОЛа – лучший игрок матча «Балтика» – «Спартак». Максименко – худший в составе москвичей, у Титкова с победным голом – 7.4, у Манелова с удалением – 4.7

Эсекиэль Барко – игрок матча по Индексу ГОЛа в игре «Балтика» – «Спартак».

Эсекиэль Барко получил наивысшую оценку по Индексу ГОЛа в матче «Балтика» – «Спартак» в 17-м туре Мир РПЛ (1:0). Худшая оценка – у полузащитника «Балтики» Ираклия Манелова, получившего красную карточку – 4.7.

Наименьший балл в составе красно-белых получил вратарь Александр Максименко – 6.2.

Оценки «Балтики»: Максим Бориско (7.1), Сергей Варатынов (6.9), Кевин Андраде (7.6), Александр Филин (6.9), Мингиян Бевеев (7.4), Илья Петров (7.1), Иван Беликов (7.5), Владислав Саусь (7.4), Николай Титков (7.4), Ираклий Манелов (4.7), Брайан Хиль (5.8). 

Оценки «Спартака»: Александр Максименко (6.2), Игорь Дмитриев (7.1), Александр Джику (7.8), Кристофер Ву (7.5), Даниил Денисов (7.4), Эсекиэль Барко (8.1), Наиль Умяров (6.9), Руслан Литвинов (7.4), Маркиньос (6.8), Жедсон Фернандеш (6.7), Пабло Солари (6.7).

«Балтика» прищемила «Спартак»: победа в меньшинстве! Еще и с красной Талалаева

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25372 голоса
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
Опубликовал: Максим Федер
Источник: ГОЛ
logoпремьер-лига Россия
logoСпартак
logoБалтика
logoИраклий Манелов
logoМаксим Бориско
logoКевин Андраде
logoСергей Варатынов
logoМингиян Бевеев
logoАлександр Филин
logoВладислав Саусь
logoИлья Петров
logoИван Беликов
logoНиколай Титков
logoАлександр Максименко
logoДаниил Денисов
logoИгорь Дмитриев
logoКристофер Ву
logoАлександр Джику
logoРуслан Литвинов
logoНаиль Умяров
logoМаркиньос
logoЭсекиэль Барко
logoЖедсон Фернандеш
logoПабло Солари
рейтинги
logoБрайан Хиль
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
Радимов о «Спартаке»: «Иностранцы руководят, российский костяк не главный. Умяров – маловероятно, Денисов – точно нет, Литвинов – на скамейке, Максименко – ни рыба ни мясо»
21 ноября, 17:45
«Барко собирает чаевые, Зобнин заливает топливо, Солари учится мыть машины, Денисов готовит перекус, а Джику медитирует над кофейным автоматом». Игроки «Спартака» «поработали» на АЗС «Лукойла»
20 ноября, 18:33Видео
Главные новости
«Барселона» – «Атлетико». 1:1 – Левандовски с пенальти пробил выше ворот, Рафинья ответил на гол Баэны. Онлайн-трансляция
4 минуты назадLive
Судья засчитал гол «Атлетико» «Барселоне» после проверки на офсайд. Баэна открыл счет, выйдя один на один
16 минут назадФото
Ташуев о словах про «Спартак»: «Я говорил, что шучу – читайте контекст, а не только заголовок. Люди видят только то, что хотят видеть»
35 минут назад
Чемпионат Испании. «Барселона» принимает «Атлетико», «Реал» сыграет с «Атлетиком» в среду
46 минут назадLive
Кубок Германии. 1/8 финала. «Боруссия» Дортмунд принимает «Байер», «РБ Лейпциг» против «Магдебурга», «Бавария» сыграет с «Унионом» в среду
46 минут назадLive
Кубок Италии. 1/8 финала. «Ювентус» против «Удинезе», «Интер» сыграет с «Венецией» в среду, «Лацио» примет «Милан» в четверг
46 минут назадLive
Холанд забил 100-й гол в АПЛ в 111-м матче – быстрее всех в истории
47 минут назад
Смолов про Кривцова и маску Человека-паука: «Он говорит: «Мне все напихали. Что я такого сделал?» Типа: другие тоже подставляли команду, им ничего не говорили»
сегодня, 19:45Видео
Чемпионат Англии. «Ман Сити» в гостях у «Фулхэма», «Ньюкасл» против «Тоттенхэма», «Арсенал», «Ливерпуль» и «Челси» проведут матчи в среду, «МЮ» – в четверг
сегодня, 19:31Live
На ЧМ–2026 сыграют 48 сборных. Отличите их по логотипам?
сегодня, 19:30Спецпроект
Ко всем новостям
Последние новости
«Фулхэм» – «Манчестер Сити». 1:4 – Фоден сделал дубль, у Холанда гол и два паса. Онлайн-трансляция
6 минут назадLive
Рафинья забил впервые с сентября – «Атлетико» в Ла Лиге. Было 6 матчей без голов
4 минуты назад
«Ювентус» – «Удинезе». 1:0 – Пальма забил в свои ворота. Онлайн-трансляция
14 минут назадLive
Кардозо травмировался на 5-й минуте матча с «Барсой» после столкновения с Ольмо в воздухе
16 минут назад
Кукурелья об интересе «Ман Сити»: «Когда зовет Гвардиола, на коленях поползешь, если нужно. Но из-за запросов «Брайтона» договориться не удалось»
31 минуту назад
Агент Тюкавина: «За рубеж уезжать – нужен правильный клуб. У Сафонова к декабрю ноль матчей, Чалов не играет... Для Константина футбол на первом месте, а к саудовцам он точно не поедет»
43 минуты назад
«Боруссия» Дортмунд – «Байер». Адейеми и Гримальдо играют. Онлайн-трансляция
45 минут назадLive
Кубок Испании. «Алавес» разгромил «Португалете», «Мальорка» победила «Нумансию», «Сосьедад» Захаряна проведет матч с «Реус Реддис» в среду
46 минут назадLive
Ибрагимович, Алиша Леманн, Паолини и Ганна вошли в число факелоносцев Олимпиады-2026
51 минуту назад
Дмитриев о словах Талалаева, что «Спартак» уже не та грозная сила для «Балтики»: «Про «Спартак» никто вообще не должен говорить. Хотели показать ему, что это не так, но не получилось»
сегодня, 19:35