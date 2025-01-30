«Барселона» дважды вела в счете, но не обыграла «Аталанту» – 2:2. Рафинья ассистировал Ямалю и Араухо

«Барселона» сыграла вничью с «Аталантой» (2:2) в 8-м туре Лиги чемпионов УЕФА.

Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

На 36-й минуте забил Давиде Дзаппакоста, но его гол отменили из-за офсайда. На 47-й Ламин Ямаль забил с передачи Рафиньи. На 67-й Эдерсон сравнял счет ударом из-за штрафной.

На 72-й Рафинья сделал вторую голевую – с углового на Рональда Араухо. На 79-й Марио Пашалич забил между ног Войчеху Шченсному.

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