«Барселона» дважды вела в счете, но не обыграла «Аталанту» – 2:2. Рафинья ассистировал Ямалю и Араухо
«Барселона» сыграла вничью с «Аталантой» (2:2) в 8-м туре Лиги чемпионов УЕФА.
Спортс’‘ вел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
На 36-й минуте забил Давиде Дзаппакоста, но его гол отменили из-за офсайда. На 47-й Ламин Ямаль забил с передачи Рафиньи. На 67-й Эдерсон сравнял счет ударом из-за штрафной.
На 72-й Рафинья сделал вторую голевую – с углового на Рональда Араухо. На 79-й Марио Пашалич забил между ног Войчеху Шченсному.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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