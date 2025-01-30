Предварительная сетка плей-офф ЛЧ: «Ман Сити» сыграет с «Реалом» или «Баварией»
Стала известна предварительная сетка плей-офф ЛЧ.
В раунде плей-офф, победители которого выйдут в 1/8 финала, возможны следующие пары:
– «Монако» / «Брест» – «ПСЖ» / «Бенфика». Из этих команд будут сформированы две пары, победители которых сыграют либо с «Ливерпулем», либо с «Барселоной»;
– «Спортинг» / «Брюгге» – «Аталанта» / «Боруссия» Дортмунд (победители пар выходят либо на «Лилль», либо на «Астон Виллу»);
– «Селтик» / «Манчестер Сити» – «Реал» / «Бавария» (победители пар выходят либо на «Атлетико», либо на «Байер»);
– «Фейеноорд» / «Ювентус» – «Милан» / ПСВ (победители пар выходят либо на «Арсенал», либо на «Интер»).
Жеребьевка этапа плей-офф пройдет 31 января.
Ниже представлена сетка (по клику картинка увеличится):
Опубликовал: Михаил Большаков
Источник: сайт УЕФА
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