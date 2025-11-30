Чемпионат Англии. «Арсенал» и «Челси» сыграли вничью, «МЮ» победил «Пэлас», «Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм»

В АПЛ проходят матчи 13-го тура.
В 13-м туре АПЛ в субботу «Манчестер Сити» одолел «Лидс» (3:2).
В воскресенье «Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» (2:1), «Ливерпуль» на выезде был сильнее «Вест Хэма» (2:0), «Арсенал» и «Челси» поделили очки в лондонском дерби (1:1).
Чемпионат Англии
13-й тур
Кристал Пэлас
Хендерсон, Гехи, Лакруа, Ричардс, Пино, Сарр, Митчелл, Муньос, Камада, Уортон, Матета
Запасные: Бенитес, Хьюз, Эсс, Лерма, Канво, Клайн, Уче, Девенни, Нкетиа
Манчестер Юнайтед:
Ламменс, Шоу, де Лигт, Йоро, Маунт, Мбемо, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Каземиро, Диалло, Зиркзе
Запасные: Shea Lacey, Хевен, Маласиа, Доргу, Мартинес, Мазрауи, Угарте, Байындыр, Майну
Астон Вилла
Мартинес, Динь, Пау Торрес, Конса, Кэш, Тилеманс, Камара, Буэндиа, Макгинн, Роджерс, Мален
Запасные: Матсен, Линделеф, Богарде, Онана, Уоткинс, Санчо, Баркли, Бизот, Гессан
Вулверхэмптон:
Джонстон, Гомеш, Агбаду, Москера, Меллер Вольф, Гомес, Андре, Тшатшуа, Белльгард, Ларсен, Арьяс
Запасные: Арокодаре, С. Буэно, Хувер, Хван Хи Чхан, Жозе Са, Уго Буэно, Чирева, Мане, Мунеци
Ноттингем Форест
Зельс, Уильямс, Морато, Миленкович, Савона, Андерсон, Сангаре, Домингес, Гиббс-Уайт, Ндойе, Игор Жезус
Запасные: Боли, Хатчинсон, Калимуэндо, Хадсон-Одои, Макати, Жаир Кунья, Йейтс, Джон, Эбботт
Брайтон:
Вербрюгген, Кадыоглу, Данк, ван Хекке, Виффер, Гомес, Айяри, де Кейпер, Рюттер, Минте, Уэлбек
Запасные: Велтман, Костулас, Боскальи, Хиншелвуд, Балеба, Цимас, Стил, Груда, Коппола
Вест Хэм
Ареоля, Диуф, Тодибо, Мавропанос, Уан-Биссака, Поттс, Магасса, Фернандеш, Лукас Пакета, Боуэн, Уилсон
Запасные: Соучек, Гильерме, Хермансен, Гидо Родригес, Фюллькруг, Килмен, Уокер-Питерс, Игор Жулио, Ирвинг
Ливерпуль:
Алиссон, Керкез, ван Дейк, Конате, Гомес, Мак Аллистер, Гравенберх, Гакпо, Виртц, Собослаи, Исак
Запасные: Ньони, Робертсон, Эндо, Джонс, Нгумоа, Мамардашвили, Экитике, Кьеза, Салах
Челси
Санчес, Кукурелья, Чалоба, Фофана, Гюсто, Джеймс, Кайседо, Фернандес, Нету, Эстевао, Жоао Педро
Запасные: Адарабиойо, Сантос, Ачимпонг, Палмер, Гиттенс, Делап, Йоргенсен, Бадьяшиль, Гарначо
Арсенал:
Райя, Калафьори, Инкапиэ, Москера, Тимбер, Райс, Субименди, Эзе, Мерино, Мартинелли, Сака
Запасные: Льюис-Скелли, Нванери, Нергор, Аррисабалага, Уайт, Дьокереш, Мадуэке, Габриэл Жезус, Эдегор
Брентфорд
Келлехер, Хики, ван ден Берг, Коллинз, Кайоде, Йенсен, Хендерсон, Шаде, Дамсгор, Уаттара, Игор Тиаго
Запасные: Нелсон, Льюис-Поттер, Хенри, Пиннок, Айер, Ярмолюк, Янельт, Вальдимарссон, Оньека
Бернли:
Дубравка, Хартман, Эстев, Туанзебе, Уокер, Флорентину, Каллен, Фостер, Межбри, Тшауна, Флемминг
Запасные: Пирес, Угочукву, Бруун Ларсен, Энтони, Броя, Вайсс, Экдаль, Лоран, Эдвардс
Манчестер Сити
Доннарумма, Гвардиол, Рубен Диаш, О`Райли, Матеуш Нунеш, Доку, Фоден, Рейндерс, Нико Гонсалес, Бернарду Силва, Холанд
Запасные: Стоунз, Хусанов, Мармуш, Аке, Аит-Нури, Льюис, Траффорд, Шерки, Савиньо
Лидс:
Лукас Перри, Джастин, Стрейк, Родон, Богл, Груев, Ампаду, Танака, Ньонто, Джеймс, Нмеча
Запасные: Пиру, Бийол, Калверт-Льюин, Харрисон, Байрэм, Ааронсон, Окафор, Гудмундссон, Мелье
Сандерленд
Руфс, Рейнилду, Альдерете, Бэллард, Мукиеле, Садики, Г. Джака, Тальби, Ле Фе, Траоре, Изидор
Запасные: Гертрюйда, Ригг, Бробби, Мандл, Аденгра, Майенда, Пэттерсон, Хьюм, Нил
Борнмут:
Петрович, Трюффер, Сенеси, Диаките, Смит, Адамс, Скотт, Тавернье, Семеньо, Адли, Эванилсон
Запасные: Кук, Клюйверт, Брукс, Унал, Деннис, Солер, Милосавлевич, Крупи, Хименес
Эвертон
Пикфорд, Миколенко, Кин, Тарковски, О'Брайен, Ироэгбунам, Гарнер, Грилиш, Дьюзбери-Холл, Ндиай, Барри
Запасные: Кинг, Макнил, Бету, Трэверс, Диблинг, Алькарас, Азну, Кэмпбелл, Уэлч
Ньюкасл:
Рэмсдейл, Холл, Берн, Тиав, Ливраменто, Жоэлинтон, Бруно Гимараэс, Майли, Барнс, Вольтемаде, Эланга
Запасные: А. Мерфи, Тонали, Уиллок, Гордон, Шер, Дж. Мерфи, Нив, Радди, Рэмзи
Тоттенхэм
Викарио, Удоджи, ван де Вен, Данзо, Порро, Пальинья, Грэй, Бергвалль, Кудус, Ришарлисон, Коло-Муани
Запасные: Дэвис, Джонсон, Тель, Симонс, Кински, Спенс, Бентанкур, Сарр, Одобер
Фулхэм:
Лено, Басси, Андерсен, Тете, Сессеньон, Ивоби, Берге, Кинг, Чуквуэзе, Уилсон, Хименес
Запасные: Кастань, Куэнка, Смит-Роу, де Маседо, Куси-Асаре, Лекомт, Кэрни, Лукич, Траоре
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
