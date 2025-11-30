  • Спортс
  • Чемпионат Англии. «Арсенал» и «Челси» сыграли вничью, «МЮ» победил «Пэлас», «Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм»
Чемпионат Англии. «Арсенал» и «Челси» сыграли вничью, «МЮ» победил «Пэлас», «Ливерпуль» обыграл «Вест Хэм»

В АПЛ проходят матчи 13-го тура.

В 13-м туре АПЛ в субботу «Манчестер Сити» одолел «Лидс» (3:2).

В воскресенье «Манчестер Юнайтед» обыграл «Кристал Пэлас» (2:1), «Ливерпуль» на выезде был сильнее «Вест Хэма» (2:0), «Арсенал» и «Челси» поделили очки в лондонском дерби (1:1).

Чемпионат Англии

13-й тур

Премьер-лига Англия (АПЛ). 13 тур
30 ноября 12:00, Селхерст Парк
Кристал Пэлас
Завершен
1 - 2
Манчестер Юнайтед
Матч окончен
Лерма
90’
+3’
90’
+1’
Мбемо   Майну
90’
+1’
Диалло   Доргу
Митчелл   Девенни
85’
Камада   Лерма
85’
82’
Шоу   Мартинес
Пино   Уче
78’
Уортон   Хьюз
78’
Гехи
75’
72’
Шоу
63’
  Маунт
54’
Йоро   Мазрауи
54’
  Зиркзе
Нкетиа
53’
2тайм
Перерыв
Сарр   Нкетиа
38’
  Матета
36’
17’
Мбемо
Кристал Пэлас
Хендерсон, Гехи, Лакруа, Ричардс, Пино, Сарр, Митчелл, Муньос, Камада, Уортон, Матета
Запасные: Бенитес, Хьюз, Эсс, Лерма, Канво, Клайн, Уче, Девенни, Нкетиа
1тайм
Манчестер Юнайтед:
Ламменс, Шоу, де Лигт, Йоро, Маунт, Мбемо, Диогу Далот, Бруну Фернандеш, Каземиро, Диалло, Зиркзе
Запасные: Shea Lacey, Хевен, Маласиа, Доргу, Мартинес, Мазрауи, Угарте, Байындыр, Майну
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 13 тур
30 ноября 14:05, Вилла Парк
Астон Вилла
Завершен
1 - 0
Вулверхэмптон
Матч окончен
Камара   Богарде
88’
Баркли   Санчо
88’
87’
Арьяс   Арокодаре
80’
Арьяс
77’
Москера   Мане
77’
Меллер Вольф   Уго Буэно
76’
Москера
Мален   Онана
75’
Тилеманс   Баркли
75’
69’
Белльгард   Чирева
  Камара
67’
58’
Меллер Вольф
Буэндиа   Уоткинс
54’
2тайм
Перерыв
45’
+2’
Андре
Астон Вилла
Мартинес, Динь, Пау Торрес, Конса, Кэш, Тилеманс, Камара, Буэндиа, Макгинн, Роджерс, Мален
Запасные: Матсен, Линделеф, Богарде, Онана, Уоткинс, Санчо, Баркли, Бизот, Гессан
1тайм
Вулверхэмптон:
Джонстон, Гомеш, Агбаду, Москера, Меллер Вольф, Гомес, Андре, Тшатшуа, Белльгард, Ларсен, Арьяс
Запасные: Арокодаре, С. Буэно, Хувер, Хван Хи Чхан, Жозе Са, Уго Буэно, Чирева, Мане, Мунеци
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 13 тур
30 ноября 14:05, Сити Граунд
Ноттингем Форест
Завершен
0 - 2
Брайтон
Матч окончен
88’
  Цимас
Гиббс-Уайт   Макати
85’
84’
де Кейпер   Балеба
84’
Гомес   Велтман
84’
Минте   Груда
Игор Жезус   Калимуэндо
75’
Сангаре   Йейтс
74’
65’
Уэлбек   Цимас
56’
Рюттер   Хиншелвуд
Домингес   Хадсон-Одои
46’
Ндойе   Хатчинсон
46’
2тайм
Перерыв
45’
+1’
  де Кейпер
44’
Виффер
Ноттингем Форест
Зельс, Уильямс, Морато, Миленкович, Савона, Андерсон, Сангаре, Домингес, Гиббс-Уайт, Ндойе, Игор Жезус
Запасные: Боли, Хатчинсон, Калимуэндо, Хадсон-Одои, Макати, Жаир Кунья, Йейтс, Джон, Эбботт
1тайм
Брайтон:
Вербрюгген, Кадыоглу, Данк, ван Хекке, Виффер, Гомес, Айяри, де Кейпер, Рюттер, Минте, Уэлбек
Запасные: Велтман, Костулас, Боскальи, Хиншелвуд, Балеба, Цимас, Стил, Груда, Коппола
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 13 тур
30 ноября 14:05, Стадион Лондон
Вест Хэм
Завершен
0 - 2
Ливерпуль
Матч окончен
90’
+2’
  Гакпо
Поттс   Соучек
88’
85’
Керкез   Робертсон
Лукас Пакета
84’
Лукас Пакета
83’
Уилсон   Фюллькруг
78’
75’
Виртц   Джонс
Магасса   Гильерме
68’
68’
Исак   Экитике
Магасса
66’
60’
  Исак
2тайм
Перерыв
Вест Хэм
Ареоля, Диуф, Тодибо, Мавропанос, Уан-Биссака, Поттс, Магасса, Фернандеш, Лукас Пакета, Боуэн, Уилсон
Запасные: Соучек, Гильерме, Хермансен, Гидо Родригес, Фюллькруг, Килмен, Уокер-Питерс, Игор Жулио, Ирвинг
1тайм
Ливерпуль:
Алиссон, Керкез, ван Дейк, Конате, Гомес, Мак Аллистер, Гравенберх, Гакпо, Виртц, Собослаи, Исак
Запасные: Ньони, Робертсон, Эндо, Джонс, Нгумоа, Мамардашвили, Экитике, Кьеза, Салах
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 13 тур
30 ноября 16:30, Стэмфорд Бридж
Челси
Завершен
1 - 1
Арсенал
Матч окончен
88’
Дьокереш
72’
Эзе   Дьокереш
59’
  Мерино
57’
Субименди   Эдегор
57’
Мартинелли   Мадуэке
Жоао Педро   Делап
55’
54’
Льюис-Скелли
  Чалоба
48’
46’
Калафьори   Льюис-Скелли
Эстевао   Гарначо
46’
2тайм
Перерыв
41’
Инкапиэ
Кайседо
38’
27’
Калафьори
13’
Москера
Кукурелья
11’
5’
Субименди
Челси
Санчес, Кукурелья, Чалоба, Фофана, Гюсто, Джеймс, Кайседо, Фернандес, Нету, Эстевао, Жоао Педро
Запасные: Адарабиойо, Сантос, Ачимпонг, Палмер, Гиттенс, Делап, Йоргенсен, Бадьяшиль, Гарначо
1тайм
Арсенал:
Райя, Калафьори, Инкапиэ, Москера, Тимбер, Райс, Субименди, Эзе, Мерино, Мартинелли, Сака
Запасные: Льюис-Скелли, Нванери, Нергор, Аррисабалага, Уайт, Дьокереш, Мадуэке, Габриэл Жезус, Эдегор
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 13 тур
29 ноября 15:00, Брентфорд Комьюнити
Брентфорд
Завершен
3 - 1
Бернли
Матч окончен
  Уаттара
90’
+2’
Игор Тиаго   Льюис-Поттер
90’
+1’
  Игор Тиаго
86’
Йенсен   Ярмолюк
85’
85’
  Флемминг
81’
Каллен   Броя
  Игор Тиаго
81’
77’
Туанзебе
75’
Флорентину   Лоран
75’
Тшауна   Бруун Ларсен
75’
Фостер   Энтони
Шаде   Нелсон
75’
Хики   Хенри
74’
60’
Межбри   Угочукву
2тайм
Перерыв
16’
Межбри
Брентфорд
Келлехер, Хики, ван ден Берг, Коллинз, Кайоде, Йенсен, Хендерсон, Шаде, Дамсгор, Уаттара, Игор Тиаго
Запасные: Нелсон, Льюис-Поттер, Хенри, Пиннок, Айер, Ярмолюк, Янельт, Вальдимарссон, Оньека
1тайм
Бернли:
Дубравка, Хартман, Эстев, Туанзебе, Уокер, Флорентину, Каллен, Фостер, Межбри, Тшауна, Флемминг
Запасные: Пирес, Угочукву, Бруун Ларсен, Энтони, Броя, Вайсс, Экдаль, Лоран, Эдвардс
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 13 тур
29 ноября 15:00, Этихад
Манчестер Сити
Завершен
3 - 2
Лидс
Матч окончен
Доку   Стоунз
90’
+6’
90’
+2’
Танака   Ааронсон
  Фоден
90’
+1’
Бернарду Силва   Мармуш
89’
Доннарумма
87’
82’
Нмеча   Окафор
Рейндерс   Шерки
75’
69’
Джастин   Гудмундссон
68’
  Нмеча
68’
Нмеча
Гвардиол
66’
58’
Родон
Бернарду Силва
57’
Матеуш Нунеш
55’
49’
  Калверт-Льюин
46’
Джеймс   Калверт-Льюин
46’
Ньонто   Бийол
2тайм
Перерыв
  Гвардиол
25’
  Фоден
1’
Манчестер Сити
Доннарумма, Гвардиол, Рубен Диаш, О`Райли, Матеуш Нунеш, Доку, Фоден, Рейндерс, Нико Гонсалес, Бернарду Силва, Холанд
Запасные: Стоунз, Хусанов, Мармуш, Аке, Аит-Нури, Льюис, Траффорд, Шерки, Савиньо
1тайм
Лидс:
Лукас Перри, Джастин, Стрейк, Родон, Богл, Груев, Ампаду, Танака, Ньонто, Джеймс, Нмеча
Запасные: Пиру, Бийол, Калверт-Льюин, Харрисон, Байрэм, Ааронсон, Окафор, Гудмундссон, Мелье
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 13 тур
29 ноября 15:00, Стэдиум оф Лайт
Сандерленд
Завершен
3 - 2
Борнмут
Матч окончен
90’
+12’
Тавернье
Мандл
90’
+8’
90’
+6’
Кук
90’
+3’
Брукс
Мукиеле
90’
+3’
90’
+1’
Сенеси
Руфс
90’
Ле Фе   Гертрюйда
86’
86’
Семеньо
80’
Смит   Унал
80’
Эванилсон   Крупи
74’
Ираола
71’
Адли   Брукс
71’
Адамс   Клюйверт
  Бробби
69’
Хьюм
65’
Изидор   Бробби
63’
Тальби   Мандл
63’
Траоре   Хьюм
63’
  Траоре
46’
46’
Скотт   Кук
2тайм
Перерыв
  Ле Фе
30’
25’
Скотт
Альдерете
21’
15’
  Адамс
7’
  Адли
Сандерленд
Руфс, Рейнилду, Альдерете, Бэллард, Мукиеле, Садики, Г. Джака, Тальби, Ле Фе, Траоре, Изидор
Запасные: Гертрюйда, Ригг, Бробби, Мандл, Аденгра, Майенда, Пэттерсон, Хьюм, Нил
1тайм
Борнмут:
Петрович, Трюффер, Сенеси, Диаките, Смит, Адамс, Скотт, Тавернье, Семеньо, Адли, Эванилсон
Запасные: Кук, Клюйверт, Брукс, Унал, Деннис, Солер, Милосавлевич, Крупи, Хименес
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 13 тур
29 ноября 17:30, Хилл Дикинсон
Эвертон
Завершен
1 - 4
Ньюкасл
Матч окончен
90’
Вольтемаде   Гордон
90’
Холл   Шер
90’
Бруно Гимараэс   Тонали
Барри   Бету
87’
Грилиш   Макнил
80’
Ндиай   Диблинг
80’
71’
Барнс   Рэмзи
71’
Эланга   Уиллок
  Дьюзбери-Холл
69’
58’
  Тиав
Ироэгбунам   Алькарас
46’
2тайм
Перерыв
45’
  Вольтемаде
25’
  Майли
1’
  Тиав
Эвертон
Пикфорд, Миколенко, Кин, Тарковски, О'Брайен, Ироэгбунам, Гарнер, Грилиш, Дьюзбери-Холл, Ндиай, Барри
Запасные: Кинг, Макнил, Бету, Трэверс, Диблинг, Алькарас, Азну, Кэмпбелл, Уэлч
1тайм
Ньюкасл:
Рэмсдейл, Холл, Берн, Тиав, Ливраменто, Жоэлинтон, Бруно Гимараэс, Майли, Барнс, Вольтемаде, Эланга
Запасные: А. Мерфи, Тонали, Уиллок, Гордон, Шер, Дж. Мерфи, Нив, Радди, Рэмзи
Подробнее
Премьер-лига Англия (АПЛ). 13 тур
29 ноября 20:00, Тоттенхэм Хотспур Стэдиум
Тоттенхэм
Завершен
1 - 2
Фулхэм
Матч окончен
Коло-Муани
90’
+4’
90’
+1’
Лено
87’
Ивоби   Кастань
Удоджи   Тель
85’
81’
Чуквуэзе   де Маседо
78’
Хименес
Бергвалль   Сарр
77’
68’
Кинг   Смит-Роу
68’
Уилсон   Лукич
Пальинья   Бентанкур
60’
Ришарлисон   Симонс
60’
Грэй   Одобер
60’
  Кудус
59’
Удоджи
49’
2тайм
Перерыв
ван де Вен
30’
6’
  Уилсон
4’
  Тете
Тоттенхэм
Викарио, Удоджи, ван де Вен, Данзо, Порро, Пальинья, Грэй, Бергвалль, Кудус, Ришарлисон, Коло-Муани
Запасные: Дэвис, Джонсон, Тель, Симонс, Кински, Спенс, Бентанкур, Сарр, Одобер
1тайм
Фулхэм:
Лено, Басси, Андерсен, Тете, Сессеньон, Ивоби, Берге, Кинг, Чуквуэзе, Уилсон, Хименес
Запасные: Кастань, Куэнка, Смит-Роу, де Маседо, Куси-Асаре, Лекомт, Кэрни, Лукич, Траоре
Подробнее

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица АПЛ

Статистика АПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
