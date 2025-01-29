Дзюба толкнул защитника «Урарту», и тот упал на газон. Игрок сказал «заткнись сука, #####» форварду «Акрона» во время товарищеской игры
Артем Дзюба поучаствовал в стычке с защитником «Урарту».
«Акрон» и «Урарту» провели товарищескую встречу в Абу-Даби. Тольяттинский клуб одержал победу со счетом 2:0.
Во втором тайме произошла потасовка между Артемом Дзюбой и защитником армянского клуба. После одного из единоборств игрок «Урарту» нецензурно высказался в адрес Дзюбы: «Заткнись сука, #####».
Форвард «Акрона» подбежал к нему и толкнул, после чего оппонент оказался на газоне.
Дзюба был заменен сразу после инцидента. Судья встречи не стал наказывать игроков.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс”
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