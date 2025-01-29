Дзюба толкнул защитника «Урарту», и тот упал на газон. Игрок сказал «заткнись сука, #####» форварду «Акрона» во время товарищеской игры

Артем Дзюба поучаствовал в стычке с защитником «Урарту».

«Акрон» и «Урарту » провели товарищескую встречу в Абу-Даби. Тольяттинский клуб одержал победу со счетом 2:0.

Во втором тайме произошла потасовка между Артемом Дзюбой и защитником армянского клуба. После одного из единоборств игрок «Урарту» нецензурно высказался в адрес Дзюбы: «Заткнись сука, #####».

Форвард «Акрона » подбежал к нему и толкнул, после чего оппонент оказался на газоне.

Дзюба был заменен сразу после инцидента. Судья встречи не стал наказывать игроков.