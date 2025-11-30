  • Спортс
  • «Не «Спартак» проиграл, а тренер. Романов – не та фигура, чтобы возглавить такой великий клуб». Заварзин о поражении красно-белых от «Балтики»
«Не «Спартак» проиграл, а тренер. Романов – не та фигура, чтобы возглавить такой великий клуб». Заварзин о поражении красно-белых от «Балтики»

Юрий Заварзин о поражении «Спартака» от «Балтики»: проиграл тренер.

Бывший генеральный директор «Спартака» Юрий Заварзин заявил, что в поражении красно‑белых от «Балтики» (0:1) в матче 17‑го тура Мир РПЛ виноват исполняющий обязанности главного тренера Вадим Романов.

– Не «Спартак» проиграл, а тренер. Наверное, надо было какие‑то замены делать своевременные, передвижки, учитывая лишнего игрока и все то, как складывалось. Я считаю, что это поражение не команды, а поражение тренера.

– После поражения Романову не дадут шанс остаться главным тренером?

 – Может быть, он как человек замечательный, но не та фигура, чтобы возглавить такой великий клуб как «Спартак».

Что у него за плечами? Надо же «Спартаку» двигаться вперед. На протяжении двадцати с лишним лет один раз становился чемпионом. А у него, наверное, ни опыта, ни сил нет на данный момент. Может быть, когда‑то он и будет великим тренером, но не сейчас точно, – сказал Заварзин.

Юрий Заварзин: «Талалаев не сильнее Карпина. Обычный тренер, пусть докажет состоятельность на протяжении хотя бы двух лет»

На что вообще способна эта «Балтика»? Опрос после победы над «Спартаком»25373 голоса
Бороться за чемпионствоБалтика
Быть в топ-3Андрей Талалаев
Максимум топ-5премьер-лига Россия
Весной провалятсяСпартак
