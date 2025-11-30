«Не «Спартак» проиграл, а тренер. Романов – не та фигура, чтобы возглавить такой великий клуб». Заварзин о поражении красно-белых от «Балтики»

Юрий Заварзин о поражении «Спартака» от «Балтики»: проиграл тренер.

Бывший генеральный директор «Спартака » Юрий Заварзин заявил, что в поражении красно‑белых от «Балтики » (0:1) в матче 17‑го тура Мир РПЛ виноват исполняющий обязанности главного тренера Вадим Романов.

– Не «Спартак» проиграл, а тренер. Наверное, надо было какие‑то замены делать своевременные, передвижки, учитывая лишнего игрока и все то, как складывалось. Я считаю, что это поражение не команды, а поражение тренера.

– После поражения Романову не дадут шанс остаться главным тренером?

– Может быть, он как человек замечательный, но не та фигура, чтобы возглавить такой великий клуб как «Спартак».

Что у него за плечами? Надо же «Спартаку» двигаться вперед. На протяжении двадцати с лишним лет один раз становился чемпионом. А у него, наверное, ни опыта, ни сил нет на данный момент. Может быть, когда‑то он и будет великим тренером, но не сейчас точно, – сказал Заварзин .

