Левандовски и Гирасси с 9 голами стали лучшими бомбардирами общего этапа ЛЧ, Рафинья с 5 пасами – одним из трех лучших ассистентов. Зоммер не пропустил в 7 из 8 матчей

Роберт Левандовски стал одним из двух лучших бомбардиров общего этапа ЛЧ.

Нападающий «Барселоны» в Лиге чемпионов забил 9 голов. Столько же у Серу Гирасси из «Боруссии ».

В число лучших ассистентов вошли Рафинья Диас («Барселона »), Шарль де Кетеларе («Аталанта ») и Джереми Фримпонг («Байер»). У них по 5 результативных передач.

Больше всего сухих матчей на счету голкипера «Интера» Яна Зоммера – 7 в 8 встречах.