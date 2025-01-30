Левандовски и Гирасси с 9 голами стали лучшими бомбардирами общего этапа ЛЧ, Рафинья с 5 пасами – одним из трех лучших ассистентов. Зоммер не пропустил в 7 из 8 матчей
Роберт Левандовски стал одним из двух лучших бомбардиров общего этапа ЛЧ.
Нападающий «Барселоны» в Лиге чемпионов забил 9 голов. Столько же у Серу Гирасси из «Боруссии».
В число лучших ассистентов вошли Рафинья Диас («Барселона»), Шарль де Кетеларе («Аталанта») и Джереми Фримпонг («Байер»). У них по 5 результативных передач.
Больше всего сухих матчей на счету голкипера «Интера» Яна Зоммера – 7 в 8 встречах.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: официальный сайт УЕФА
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