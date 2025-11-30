  • Спортс
  • Гаспар о деле Негрейры: «Перес намекает, что «Барса» незаслуженно выигрывала титулы. Другими словами, что Месси – дерьмо. Но настоящий мошенник – это он»
Гаспар о деле Негрейры: «Перес намекает, что «Барса» незаслуженно выигрывала титулы. Другими словами, что Месси – дерьмо. Но настоящий мошенник – это он»

Жоан Гаспар: президент «Реала» намекает, что Лионель Месси – дерьмо.

Бывший президент «Барселоны» Жоан Гаспар отреагировал на слова президента «Реала» о влиянии «Барселоны» на судей.

Ранее Флорентино Перес выразил недовольство успехами каталонского клуба в период его сотрудничества с Хосе Марией Энрикесом Негрейрой из судейского комитета.

«Перес намекает, что «Барса» выиграла титулы, которых не заслуживала. Другими словами, что Месси – дерьмо.

Но настоящий мошенник – это он. Он все контролирует и время от времени говорит о Негрейре и «Барсе», чтобы нападать на нас», – сказал Гаспар.

Экс-глава «Барсы» Гаспар о словах Переса: «Реал» уже сто лет живет как Негрейра, а сам Флорентино исполняет роль Негрейры последние 25 лет. Единственный мошенник здесь – это Перес»

Опубликовал: Максим Федер
Источник: Cadena SER
