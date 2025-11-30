  • Спортс
  • Саусь о судействе: «Были спорные ситуации. Это «Спартак», все прекрасно все понимают. Касание от Маркиньоса было, я не смог продолжить движение»
Саусь о судействе: «Были спорные ситуации. Это «Спартак», все прекрасно все понимают. Касание от Маркиньоса было, я не смог продолжить движение»

Полузащитник «Балтики» Владислав Саусь оценил стык с Маркиньосом Костой на 15-й минуте матча 17-го тура Мир РПЛ против «Спартака» (1:0).

Хавбек клуба из Калининграда упал в штрафной площади соперника после контакта с игроком красно-белых. Главный судья Кирилл Левников не назначил пенальти.

– Был ли фол на тебе в первом тайме, когда смотрели пенальти?

– Касание было. Тщательно момент не смотрел, но касание было. Почувствовал касание и не смог продолжить дальше движение.

– Вопросы по судейству остались?

– Было пару спорных ситуаций. Это «Спартак», все прекрасно все понимают. Удалили главного тренера, игрока, это неприятно. Но не я этим должен заниматься, – сказал Саусь.

Талалаев удален за неприличный жест после желтой за аплодисменты Левникову. Фанаты «Балтики» начали скандировать оскорбления в адрес рефери

Опубликовал: Максим Федер
Источник: «Матч ТВ»
