Саусь о судействе: «Были спорные ситуации. Это «Спартак», все прекрасно все понимают. Касание от Маркиньоса было, я не смог продолжить движение»

Саусь о неназначенном пенальти: это «Спартак», все прекрасно все понимают.

Полузащитник «Балтики » Владислав Саусь оценил стык с Маркиньосом Костой на 15-й минуте матча 17-го тура Мир РПЛ против «Спартака» (1:0).

Хавбек клуба из Калининграда упал в штрафной площади соперника после контакта с игроком красно-белых. Главный судья Кирилл Левников не назначил пенальти.

– Был ли фол на тебе в первом тайме, когда смотрели пенальти?

– Касание было. Тщательно момент не смотрел, но касание было. Почувствовал касание и не смог продолжить дальше движение.

– Вопросы по судейству остались?

– Было пару спорных ситуаций. Это «Спартак », все прекрасно все понимают. Удалили главного тренера, игрока, это неприятно. Но не я этим должен заниматься, – сказал Саусь .

Изображения: трансляция канала «Матч! Премьер»

