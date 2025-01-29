Кандидат в президенты МОК Фейсал ибн Хусейн: «Нет причин применять санкции к России, если она соблюдает Олимпийскую хартию»
Кандидат в президенты МОК высказался о возвращении России в мировой спорт.
Глава Олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн заявил, что только соблюдение Олимпийской хартии будет критерием при рассмотрении вопроса о снятии санкций с российского спорта.
«Я руководствуюсь Олимпийской хартией. Если Россия соблюдает хартию, у меня нет причин применять к ней санкции», – сказал Фейсал ибн Хусейн, один из кандидатов на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК).
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Inside the Games
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