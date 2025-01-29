Кандидат в президенты МОК Фейсал ибн Хусейн: «Нет причин применять санкции к России, если она соблюдает Олимпийскую хартию»

Кандидат в президенты МОК высказался о возвращении России в мировой спорт.

Глава Олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн заявил, что только соблюдение Олимпийской хартии будет критерием при рассмотрении вопроса о снятии санкций с российского спорта.

«Я руководствуюсь Олимпийской хартией. Если Россия соблюдает хартию, у меня нет причин применять к ней санкции», – сказал Фейсал ибн Хусейн, один из кандидатов на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК ).