«Ювентус» проиграл «Бенфике» – 0:2. Забили Павлидис и Кекчю
«Ювентус» проиграл «Бенфике» в 8-м туре Лиги чемпионов УЕФА – 0:2.
Спортс’‘ провел текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
На 16-й минуте счет открыл Эвангелос Павлидис, на 80-й Оркун Кекчю удвоил преимущество «Бенфики».
Обе команды вышли в раунд стыковых матчей.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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