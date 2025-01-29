Панин сломал ребро после стыка с Фьюре. Капитан «Салавата» останется в больнице в Омске на ночь

Григорий Панин сломал ребро после столкновения с Джованни Фьоре.

«Салават» обыграл «Авангард » со счетом 4:2 в выездном матче Фонбет Чемпионата КХЛ.

В начале первого периода защитник уфимского клуба Григорий Панин столкнулся с нападающим Джованни Фьоре и покинул площадку. По словам главного тренера «Салавата » Виктора Козлова , Панин был доставлен в больницу .

– Что случилось с Паниным?

– У него сломано ребро. Он знал, что будет жесткий удар, но проявил характер и пошел туда [в стык].

Как мы смотрели на видео, он хотел ударить грудью, а соперник попал плечом в область ребер. У нас правильный капитан, он пошел туда, где больно. Силовой прием придал уверенности команде.

Панин в больнице, он под контролем специалистов. Вернется не с командой, ночевать будет здесь [в Омске]», – сказал Козлов.