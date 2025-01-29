Хэмилтон попал в аварию на тестах «Феррари» в Барселоне
Хэмилтон разбил болид на тестах.
«Феррари» организовала для Льюиса Хэмилтона и Шарля Леклера трехдневные тесты на трассе «Барселона-Каталония». При этом третий день в основном планировался для молодых пилотов в системе «Феррари».
Как сообщает Autosport, по ходу второго дня тестов Хэмилтон не справился с управлением модифицированной версии болида SF-23 2023 года и вылетел с трассы при прохождении третьего сектора трассы, врезавшись в барьеры.
Согласно поступившей информации, сам Хэмилтон в аварии никак не пострадал, однако аэродинамические элементы и подвеска болиды были повреждены.
Во второй половине дня за рулем болида должен был работать Шарль Леклер, однако теперь «Феррари», вероятно, придется скорректировать план работы.
Опубликовал: Александр Моисеенко
Источник: Autosport
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