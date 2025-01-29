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Чемпионат Европы. Фрей победил в индивидуальной гонке, Мюльбахер – 2-й, Нюквист – 3-й, Кристиансен – 4-й, Дале-Шевдал – 7-й

Норвежский биатлонист Фрей выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы.

Чемпионат Европы по биатлону-2025

Мартелл – валь Мартелло, Италия

Мужчины

Индивидуальная гонка 

1. Исак Фрей (Норвегия) – 54.10,7 (2)

2. Фредрик Мюльбахер (Австрия) – 31,7 (1)

3. Эмиль Нюквист (Швеция) – 47,2 (1)

4. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.16,7 (2)

5. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 1.19,9 (2)

6. Патрик Браунхофер (Италия) – 1.20,4 (3)

7. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 1.25,2 (4)

8. Сиверт Баккен (Норвегия) – 1.27,9 (2)

9. Лукас Фрацшер (Германия) – 1.37,9 (2)

10. Томас Микишка (Чехия) – 1.55,7 (2)

11. Якуб Штвртецки (Чехия) – 1.59,9 (2)

12. Якопо Леонезио (Италия) – 2.01,0 (0)...

17. Дмитрий Шамаев (Румыния) – 2.25,6 (1)...

20. Сверре Аспенес (Норвегия) – 2.33,1 (4)

Расписание чемпионата Европы по биатлону в Мартелле

Опубликовано: Полина Лоцик
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