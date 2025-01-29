Чемпионат Европы. Фрей победил в индивидуальной гонке, Мюльбахер – 2-й, Нюквист – 3-й, Кристиансен – 4-й, Дале-Шевдал – 7-й
Норвежский биатлонист Фрей выиграл индивидуальную гонку на чемпионате Европы.
Чемпионат Европы по биатлону-2025
Мартелл – валь Мартелло, Италия
Мужчины
Индивидуальная гонка
1. Исак Фрей (Норвегия) – 54.10,7 (2)
2. Фредрик Мюльбахер (Австрия) – 31,7 (1)
3. Эмиль Нюквист (Швеция) – 47,2 (1)
4. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 1.16,7 (2)
5. Йохан-Олав Ботн (Норвегия) – 1.19,9 (2)
6. Патрик Браунхофер (Италия) – 1.20,4 (3)
7. Йоханнес Дале-Шевдал (Норвегия) – 1.25,2 (4)
8. Сиверт Баккен (Норвегия) – 1.27,9 (2)
9. Лукас Фрацшер (Германия) – 1.37,9 (2)
10. Томас Микишка (Чехия) – 1.55,7 (2)
11. Якуб Штвртецки (Чехия) – 1.59,9 (2)
12. Якопо Леонезио (Италия) – 2.01,0 (0)...
17. Дмитрий Шамаев (Румыния) – 2.25,6 (1)...
20. Сверре Аспенес (Норвегия) – 2.33,1 (4)
Опубликовано: Полина Лоцик
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